Pêche en Algérie : 57% des pêcheurs en difficulté financière

Le secteur de la pêche en Algérie joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et l’économie nationale. Cependant, les professionnels de ce domaine font face à de nombreux défis en matière de protection sociale et de conditions de travail. Le Programme Economie Bleue, Pêche et Aquaculture, financé par l’Union européenne, a récemment présenté les résultats d’études importantes visant à améliorer la situation des pêcheurs algériens.

Résultats clés des études

Étude démographique sur les besoins des pêcheurs

Une enquête menée auprès de 1 400 professionnels de la pêche a révélé des informations préoccupantes :

57% des pêcheurs estiment que leurs revenus sont insuffisants pour subvenir aux besoins de leur famille

46% souhaitent une révision du système de paiement à la part

32% envisagent une activité complémentaire

16% pensent à changer de métier en dehors du secteur de la pêche

Les pêcheurs expriment également des inquiétudes concernant la baisse des captures, la hausse des coûts et le manque d’organisation dans la commercialisation des produits halieutiques.

Étude sur la sinistralité et les risques professionnels

Cette étude met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les pêcheurs :

6 types d’accidents de travail ont été identifiés

Les chutes et glissades représentent 27% des accidents

Plus de 70% des pêcheurs sont affectés par des troubles ostéo-articulaires

Enjeux et perspectives d’amélioration

Face à ces constats, le Programme Economie Bleue a présenté des actions clés à entreprendre dans les mois à venir pour améliorer la situation des pêcheurs algériens, tant sur le plan de la protection sociale que des conditions de travail.

Protection sociale insuffisante

En 2021, sur les 65 100 inscrits maritimes, seuls 40 141 étaient affiliés à la sécurité sociale. Cette situation précaire nécessite une attention particulière pour garantir une meilleure couverture sociale aux professionnels du secteur.

Priorité stratégique pour les autorités algériennes

Les autorités algériennes ont fait de la protection sociale et des conditions de travail des pêcheurs une priorité stratégique. En janvier 2024, un Plan d’action ambitieux a été présenté dans le cadre du Programme Economie Bleue, visant à améliorer la situation des pêcheurs sur ces deux aspects essentiels.

Le Programme Economie Bleue, Pêche et Aquaculture

Ce programme, financé par l’Union européenne en Algérie, a pour objectif d’améliorer la résilience et la compétitivité des communautés côtières et des filières stratégiques. Il soutient également la création d’emplois dans les secteurs de l’économie bleue, en se concentrant principalement sur la pêche et l’aquaculture.

Objectifs du programme

Valoriser durablement le capital maritime et littoral de l’Algérie

Répondre aux besoins de diversification de l’économie

Préserver le milieu marin et gérer durablement les stocks halieutiques

Favoriser la participation des femmes dans le secteur

Acteurs impliqués

Le programme implique de nombreux acteurs, dont :

Le Ministère de la Pêche et des Productions Halieutiques (bénéficiaire principal)

Divers ministères (Intérieur, Environnement, Défense Nationale, etc.)

Les professionnels des secteurs de la pêche et de l’aquaculture

Les organisations professionnelles et de la société civile

Les acteurs territoriaux publics et privés

Les étudiants et chercheurs

L’amélioration des conditions de travail et de la protection sociale des pêcheurs algériens représente un enjeu majeur pour la pérennité du secteur, la sécurité alimentaire du pays et le développement économique de la filière. Les actions entreprises dans le cadre du Programme Economie Bleue ouvrent des perspectives encourageantes pour l’avenir de la pêche en Algérie.