Pêche : Ce pays voisin autorise l’Algérie à exploiter 31 000 tonnes de poissons dans ses eaux

Les travaux de la 20ème session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne, tenus récemment à Alger, ont abouti à une avancée majeure dans le domaine de l’économie bleue. Sous la supervision du Premier Ministre, Sifi Ghrieb, cette session a vu la signature de 29 accords bilatéraux touchant divers secteurs vitaux, avec une attention particulière portée au secteur de la pêche.

Selon les informations communiquées par le ministère mauritanien de la Pêche et de l’Économie maritime, une convention spécifique a été paraphée par le ministre mauritanien de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, Mokhtar Ould Ahmed Bousseif, et son homologue algérien, Yacine El-Mahdi Oualid.

Coopération Algéro-Mauritanienne : Un tournant stratégique pour le secteur de la pêche

Cet accord définit les mécanismes permettant à sept navires algériens d’accéder aux zones de pêche mauritaniennes pour exploiter un quota annuel de 31 120 tonnes de ressources halieutiques. Ce volume se répartit entre :

Les petits pélagiques ;

Les espèces démersales ;

La crevette.

Pour encourager cette synergie, la Mauritanie a consenti une réduction de 50 % sur les redevances d’accès. En contrepartie, l’accord impose des conditions techniques et réglementaires strictes, notamment :

Le renforcement des systèmes de surveillance et de traçabilité.

L’obligation de débarquement dans les ports mauritaniens.

Le respect de la législation nationale, incluant l’emploi d’un quota significatif de marins locaux.

Au-delà de l’aspect commercial, cette convention prévoit de dynamiser la coopération scientifique et technique ainsi que la lutte conjointe contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

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Ce rapprochement témoigne de la solidité des liens fraternels entre Alger et Nouakchott et traduit une volonté commune de bâtir un partenariat stratégique durable, faisant de l’axe Alger-Nouakchott un moteur de développement régional dans le bassin maghrébin.

Vers une zone de libre-échange : Le commerce s’accélère !

L’offensive algérienne ne s’arrête pas à la mer. En marge de ces accords maritimes, le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, et son homologue de ce pays voisin ont jeté les bases d’une intégration économique sans précédent.

Les deux pays finalisent actuellement un accord commercial préférentiel. L’objectif est de briser les barrières tarifaires pour doper l’accès des produits algériens sur ce marché frontalier.

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Douanes simplifiées : Des discussions sont en cours pour fluidifier et simplifier radicalement les procédures de dédouanement.

les procédures de dédouanement. Conseil d’affaires : La 10ème session du Conseil d’affaires bilatéral se prépare pour connecter directement les investisseurs des deux nations.

Le point d’orgue de cette coopération sera la 8ème édition de la Foire des produits algériens, prévue du 5 au 11 mai 2026. Cet événement sera le tremplin majeur pour les exportateurs nationaux souhaitant s’imposer durablement dans la région.