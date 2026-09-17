Pêche au thon rouge : l’Algérie durcit les règles avec des caméras 3D et une traçabilité électronique

La réglementation algérienne du thon rouge vient d’être remise à jour. Paru dans la dernière livraison du Journal officiel, un arrêté ministériel signé le 30 avril révise et enrichit le dispositif adopté en février 2024. Sont visés les bateaux naviguant sous pavillon national, dont les conditions d’exercice de cette activité très surveillée à l’échelle internationale sont désormais précisées dans le détail.

Au cœur du texte : une volonté d’aligner les pratiques nationales sur les exigences de traçabilité imposées à cette espèce migratrice. Contrôle des opérations en mer, suivi des poissons vivants, encadrement des structures d’engraissement, rien n’est laissé au hasard.

La pêche au thon rouge gagne un vocabulaire réglementaire élargi

Premier apport du nouvel arrêté : combler les zones grises terminologiques. Plusieurs notions jusque-là floues entrent officiellement dans le droit algérien. Le bateau chargé du transfert, celui qui assure l’appui logistique et l’unité remorqueuse disposent chacun d’une définition propre.

La ferme d’engraissement du thon rouge est elle aussi définie noir sur blanc. Même chose pour le transfert dit volontaire, ainsi que pour la mise en cage destinée soit à l’observation des prises, soit à leur abattage. Autant de précisions qui visent à éviter les interprétations divergentes lors des contrôles.

Cette clarification n’est pas anodine. Elle survient alors que la filière halieutique nationale connaît une phase d’expansion, portée notamment par l’aquaculture, un chantier que le ministère a détaillé lors d’une réunion nationale consacrée aux préoccupations des professionnels de la pêche.

À LIRE AUSSI : Nouvelles routes et littoral métamorphosé : avancée des travaux et futur visage d’Alger en images

Le document électronique et la caméra 3D entrent dans le dispositif de contrôle

Deux outils techniques font leur apparition dans la réglementation. Le premier est le document de capture électronique, connu sous l’acronyme eBCD. Il dématérialise le suivi administratif des prises, de la capture jusqu’à la commercialisation.

Le second relève carrément de la technologie de pointe. Il s’agit de la caméra stéréoscopique, un dispositif produisant des images en trois dimensions. Son rôle : mesurer la taille des poissons avec une marge d’erreur réduite. De cette mesure découle une estimation bien plus fiable du nombre d’individus capturés et de leur poids cumulé.

L’enjeu est évident. Les quotas de thon rouge étant strictement plafonnés au niveau régional, la justesse des déclarations conditionne le maintien des droits de pêche accordés à l’Algérie.

À LIRE AUSSI : Banques algériennes : crédits, épargne, paiements… la BA exige du changement

Navires auxiliaires et fermes d’engraissement sous surveillance renforcée

L’arrêté ne se limite pas aux instruments de mesure. Il détermine précisément le statut des bâtiments auxiliaires et des unités d’appui mobilisés autour de la flottille principale. Chaque intervenant de la chaîne se voit assigner un périmètre d’action.

Les pratiques d’engraissement sont également passées au crible. Le fonctionnement des exploitations dédiées obéit à des règles précises, y compris en matière d’alimentation des poissons. Cette nourriture poursuit un objectif clair : faire grossir les thons et accroître la masse biologique totale des cages.

Viennent ensuite les opérations sensibles. L’abattage des poissons, leur déplacement d’une enceinte à l’autre et la mise en cage aux fins d’observation sont tous couverts par le texte. Rien ne doit échapper au registre.

À LIRE AUSSI : Après les incendies, l’Algérie prépare une nouvelle loi sur la construction en zones forestières