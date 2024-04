Pêche au thon rouge en Algérie : la campagne de 2024 s’annonce sous d’heureux auspices

Pas moins de 34 demandes de participation à la campagne de pêche au thon rouge de 2024 ont été déposées auprès des directions locales de pêche et d’aquaculture, selon Aomar Ouchelli, sous-directeur de la grande pêche et de la pêche spécialisée au ministère de la Pêche et des Produits halieutiques.

Ces demandes, introduites suite à l’appel à candidatures lancé par le ministère, seront étudiées lors d’une réunion de la commission ministérielle chargée des préparatifs de la campagne. L’objectif est de sélectionner les navires qui se verront attribuer des quotas individuels, dans le cadre d’une enveloppe nationale de pêche au thon rouge fixée à 2046 tonnes pour 2024, soit une augmentation de 23 tonnes par rapport à 2023.

La prochaine étape dans les préparatifs de la campagne de pêche au thon en haute mer est la délivrance de licences de pêche aux propriétaires de navires sélectionnés avant la formation de groupes de pêche communs et la détermination des détails techniques de l’opération, a révélé le responsable.

M. Ouchelli a également indiqué que dans le cadre de ces préparatifs, 34 observateurs du Corps des inspecteurs des pêches maritimes seront désignés pour la campagne 2024. Il a précisé qu’une fois la liste des observateurs finalisée, des réunions seront organisées pour présenter les recommandations relatives à la pêche au thon rouge en haute mer, conformément aux réglementations nationales et internationales en vigueur, à cet équipage qui accompagnera les navires.

🟢 À LIRE AUSSI : Grâce à 3 nouveaux thoniers locaux, l’Algérie aspire à relancer l’exportation du thon rouge

Le sous-directeur a expliqué que ces préparatifs incluent également la préparation d’une liste de stagiaires parmi les jeunes premiers lieutenants des institutions de pêche maritime sous tutelle qui participeront à cette campagne, soulignant que cet événement constituera un « atelier d’apprentissage » qui leur permettra de se familiariser avec le processus de pêche maritime et son environnement technique et logistique en particulier.

Une première ferme d’engraissement de thon rouge en Algérie

M. Ouchelli a indiqué que la campagne de pêche au thon rouge 2024 a été marquée par l’enregistrement au niveau de la Commission internationale pour la conservation du thon rouge de l’Atlantique (ICCAT) d’une ferme aquacole algérienne d’engraissement du thon rouge dans le port de Honaïne (Tlemcen), une première du genre qui devrait ouvrir de larges perspectives à la filière thon en Algérie.

Le plan de pêche maritime algérien pour 2024, approuvé par l’ICCAT en mars dernier, comprend une demande d’augmentation des capacités de la flotte de pêche au thon rouge, l’approbation d’un ajustement du quota de l’Algérie et l’enregistrement d’une ferme algérienne d’engraissement du thon rouge sur le registre de la Commission internationale », a déclaré M. Ouchelli.

Le responsable a expliqué que la pratique de l’engraissement du thon doit passer par l’enregistrement au registre du comité international, indiquant que le projet de ferme est actuellement en phase d’acquisition des équipements nécessaires.

Le sous-directeur a affirmé que ce projet permettra de « déclencher une dynamique complète autour de la ferme d’engraissement du thon rouge », notamment en créant de nouveaux emplois dans des domaines tels que le remorquage et la plongée.

🟢 À LIRE AUSSI : Baisse des prix du poisson : lancement d’une opération de commercialisation directe dans les ports

Il a ajouté que la mise en service de la ferme permettra à l’Algérie d’exporter du thon engraissé dans un avenir proche et permettra au secteur de la pêche maritime d’augmenter sa contribution aux exportations hors hydrocarbures et aux recettes en devises étrangères.