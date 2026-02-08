Péage sur l’autoroute Est-Ouest : Tebboune met fin aux spéculations

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux spéculations concernant l’introduction d’un système de péage sur l’autoroute Est-Ouest. Dans une déclaration officielle, le chef de l’État a annoncé que cet axe routier resterait gratuit pour l’ensemble des usagers, privilégiant ainsi le pouvoir d’achat des citoyens et la mise à niveau préalable des infrastructures.

Après plusieurs années d’incertitude et de reports successifs, la position de l’État algérien est désormais claire. Lors de son entrevue périodique avec la presse nationale diffusée ce samedi, le président Abdelmadjid Tebboune a tranché sur le dossier du péage autoroutier.

« Il n’y aura pas de points de péage sur l’autoroute », a-t-il affirmé de manière catégorique. Cette déclaration ferme annule le projet de tarification de la circulation sur cette infrastructure majeure, longue de 1 216 km, qui traverse le pays d’est en ouest.

Cette annonce intervient après une période de confusion marquée par des rumeurs persistantes en novembre 2024. Bien que le ministère des Travaux publics ait tenté de rassurer l’opinion publique en affirmant que la mesure n’était pas à l’ordre du jour, seule une parole présidentielle pouvait définitivement clore le débat. C’est désormais chose faite : les automobilistes algériens continueront d’emprunter cet axe stratégique sans frais supplémentaires.

Péage sur l’autoroute Est-Ouest : Pourquoi le président Tebboune a choisi la gratuité ?

Le choix présidentiel repose sur une analyse pragmatique de la situation actuelle du réseau. Le gouvernement a jugé inopportun d’imposer une taxe de passage sur une infrastructure qui nécessite encore des travaux de maintenance importants.

En effet, plusieurs tronçons de l’autoroute Est-Ouest souffrent de dégradations qui impactent la sécurité et le confort des usagers. L’idée est simple : on ne peut exiger un paiement pour un service dont la qualité n’est pas encore optimale sur l’ensemble du tracé.

L’Algérienne des Autoroutes (ADA) a d’ailleurs recentré ses objectifs. Selon ses responsables, la priorité absolue est désormais accordée à la « réhabilitation » et à l’entretien régulier du réseau existant. L’objectif est de garantir une voie de communication fluide et sécurisée avant toute considération de rentabilité financière.

En écartant le péage, le chef de l’État protège également le budget des ménages, déjà sollicité par ailleurs, en évitant une hausse des coûts de transport pour les voyageurs et les transporteurs de marchandises.

Entretien de l’autoroute Est-Ouest : La priorité donnée à la réhabilitation plutôt qu’au péage

Cette décision soulève toutefois la question des investissements déjà réalisés. Depuis le milieu des années 2010, la construction de 48 gares de péage avait été lancée sur tout le territoire. Si certaines sont encore en chantier, d’autres sont d’ores et déjà terminées et équipées. Avec l’abandon officiel du péage, ces structures devront trouver une nouvelle utilité.

Le défi pour les autorités sera désormais de reconvertir ces stations de manière intelligente, peut-être en les transformant en centres de surveillance, en aires de services renforcées ou en postes de secours pour la protection civile, afin de ne pas laisser ces investissements publics à l’abandon.

En attendant, l’autoroute Est-Ouest demeure un service public gratuit, consolidant son rôle de colonne vertébrale de l’économie algérienne.