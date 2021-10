PCR ou vaccination : que faut-il pour embarquer chez Algérie Ferries ?

Le virus recule partout dans le monde notamment en Algérie qui est en dessous de la barre des 100 cas. Raison pour laquelle beaucoup d’activités gelées auparavant à cause de la pandémie ont été reprises notamment dans le secteur des transports. Les traversées maritimes ont repris pour le plus grand bonheur des voyageurs et de la diaspora algérienne.

Les autorités algériennes ont décidé de lancer trois traversées qui vont relier les cotes algériennes à deux destinations : celles de la France et de l’Espagne. Le virus étant toujours présent, les conditions et les mesures de préventions sont exigées notamment pour les voyageurs. Voici les conditions publiées hier par Algérie Ferries :

Pour les passagers en provenance de l’étranger vers l’Algérie, il faut tout d’abord qu’ils soient vaccinés, qu’ils présentent un test PCR qui ne dépasse pas les 48h (exception pour les moins de 12ans) et si les passagers ont déjà été contaminés auparavant, ils doivent présenter un certificat de rétablissement. Un test antigénique rapide sera effectué à l’arrivée et ce, pour tout les passagers à l’exception des moins de 12ans.

A noter que les passagers devront s’acquitter d’une somme qui vacille entre 3500 DA et 4500 DA pour le test antigénique.

Quant aux passagers en partance de l’Algérie vers l’étranger, ils doivent être vaccinés, ils doivent également présenter un test PCR qui ne dépasse pas les 48h (exception pour les moins de 12ans) et si les passagers ont déjà été contaminés auparavant, ils doivent présenter un certificat de rétablissement. Un test antigénique est exigé ainsi que le pass sanitaire (QR CODE).

Des conditions floues

Les internautes hier ont exprimé leur incompréhension à travers une multitude de commentaires. En effet, certaines conditions ne pouvaient que créer de la confusion à l’instar de l’obligation ou non d’être vacciné, le délai du test PCR de 48h alors qu’il est de 36h pour les voyageurs par avion et le prix qui s’élève jusqu’à 4500 DA pour le test antigénique obligatoire à l’arrivée et à la charge du passager, alors que ce dernier est disponible à 1600 DA à l’aéroport.

Le député de l’émigration, Tewfik Khedim, a apporté des clarifications concernant ces conditions floues. « Seul un test PCR négatif est obligatoire pour voyager en Algérie contrairement à ce qui a été annoncé hier. Donc le vaccin n’est pas obligatoire, le test antigénique sera à 1600 DA ou 10 euros à l’arrivée » a t-il publié sur sa page Facebook.