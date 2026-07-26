World Happiness Report 2026 : l’Algérie sur le podium des pays les plus heureux d’Afrique

Et si la vraie richesse d’une pays ne se mesurait pas en euros ? C’est le constat frappant du World Happiness Report 2026. Publiée chaque année avec le soutien de l’ONU, cette étude d’envergure évalue le niveau de satisfaction des citoyens dans plus de 140 pays. Découvrez comment le classement mondial du bonheur redéfinit le bien-être, bien au-delà du simple PIB.

Pour évaluer le bien-être des nations, l’étude croise six facteurs clés : la santé financière (PIB par habitant), la solidité du tissu social, l’espérance de vie en bonne santé, mais aussi le sentiment de liberté, la générosité collective et le niveau de transparence politique face à la corruption.

Sur le continent africain, le top 10 des pays les plus heureux affiche des visages très diversifiés. Si certains s’appuient sur une économie solide, d’autres tirent leur force de réseaux de solidarité puissants ou de services publics performants. Mais où se situe l’Algérie dans ce paysage, et quel est le niveau de bonheur des Algériens en 2026 ?

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Les 10 pays les plus heureux d’Afrique en 2026

En Afrique, le bien-être ne dépend pas que de la richesse. Si l’Île Maurice (73ᵉ mondiale), la Libye (81ᵉ) et l’Algérie (83ᵉ) dominent le continent grâce à une bonne espérance de vie et des services publics solides, d’autres pays misent sur le lien social. À l’échelle globale, la Finlande reste N°1 mondiale pour la 9ᵉ année consécutive.

Maurice mène le classement africain grâce à sa stabilité et sa gouvernance, suivie par la Libye où la solidarité familiale compense l’instabilité politique. L’Algérie complète le podium grâce à sa protection sociale subventionnée, devant le Mozambique (93ᵉ), porté par la cohésion communautaire, et le Gabon (96ᵉ), tiré par sa richesse pétrolière.

En 6ᵉ et 7ᵉ positions, la Côte d’Ivoire (98ᵉ) profite d’une forte croissance économique et de grands travaux d’infrastructures, tandis que le Cameroun (100ᵉ) s’appuie sur une économie diversifiée et un solide tissu communautaire pour faire face aux défis sécuritaires et économiques.

L’Afrique du Sud (101ᵉ) pâtit de lourdes inégalités et du chômage malgré son industrie avancée. Le Niger (103ᵉ) prouve que la solidarité locale génère du bonheur même sans forte richesse, et la Tunisie (105ᵉ) ferme la marche, freinée par un contexte socio-économique tendu malgré un bon niveau d’éducation.

Pourquoi des pays africains relativement pauvres figurent-ils parmi les mieux classés ?

Le classement peut surprendre en plaçant des pays modestes devant des économies plus riches, car il ne mesure pas le PIB, mais la satisfaction de vie déclarée directement par les habitants. Évalués sur une échelle de 0 à 10 via les enquêtes Gallup (2023-2025), ces résultats traduisent la perception personnelle que les citoyens ont de leur propre existence.

Pour expliquer ces écarts, le rapport croise six critères : le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie, la liberté de choix, la générosité et la corruption. Ainsi, une nation au revenu modeste peut surpasser une économie forte grâce à une solidarité communautaire puissante, des institutions de confiance et un tissu familial solide.

Cette approche rappelle que la qualité de vie repose autant sur des piliers sociaux et humains que sur la croissance économique. Enfin, l’édition 2026 apporte un éclairage particulier sur le bien-être de la jeunesse en analysant l’impact direct des réseaux sociaux sur leur sentiment de satisfaction.

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