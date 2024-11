Pays les plus sûrs pour voyager : voici le classement de l’Algérie en 2024

Le sentiment de sécurité est un facteur déterminant dans le choix de la destination de vacances et il est souvent l’une des premières préoccupations. Afin d’aider les voyageurs à faire le meilleur choix, HelloSafe a établi un rapport détaillé classant les pays en fonction de leur niveau de sécurité en 2024.

L’Indice de sécurité de voyage de HelloSafe, noté sur 100, attribue la note de 100 points aux pays les moins sûrs et 0 aux pays les plus sécuritaires. Ce qui offre un aperçu plus clair sur la situation de chaque pays, qui contredit parfois certaines idées reçues.

L’Algérie, une destination sûre pour voyager en 2024

Ce rapport prend en considération plusieurs critères d’études pour déterminer le niveau de sécurité de chaque pays, dont : violence dans la société, survenance de catastrophes naturelles, infrastructures de santé, implication dans des conflits armés…

Selon cet indice, la Tunisie fait mieux que ses voisins du Maghreb, avec un score de 39.25 points, suivie par le Maroc qui se positionne pas très loin d’elle en remportant un total de 39.92 points, se classant dans la catégorie des pays suffisamment sécuritaires pour voyager en 2024.

Toujours au Maghreb, l’Algérie arrive en troisième place du podium avec un score de 40.52 et conserve une place parmi les destinations sûres pour voyager en 2024. Un score qui casse aussi les préjugés, longtemps répandus, sur la sécurité de la destination Algérie.

L’Islande, le Singapour et le Danemark sont les trois pays les plus sûrs pour voyager en 2024

Selon les données analysées par l’Index HelloSafe, l’Irlande se positionne, actuellement, comme le pays le plus sûr au monde. Il remporte la donne grâce à un score de 18.23 points sur 100, devant le Singapour (19.99 points) et le Danemark (20.05 points sur 100).

Par ailleurs, dans un top 15 des destinations les plus sécuritaires, 12 pays se situent en Europe, dont la Suisse. Le Bouthan et le Qatar complètent, aussi, cette liste des destinations très sûres pour les voyageurs en quête d’un séjour loin des ennuis.

Sur l’autre côté de la balance, les Philippines, la Colombie et le Mexique s’imposent comme les trois pays les moins sûrs pour voyager en 2024.

