Pays les plus recherchés pour le tourisme : quel classement pour l’Algérie ?

L’été est là saison propice pour prendre ses vacances annuelles et se ressourcer. Si certaines personnes préfèrent se reposer chez eux, d’autres optent pour des destinations étrangères pour y passer les vacances d’été.

Cependant, la sélection de cette destination fait souvent l’objet de plusieurs recherches et ces voyageurs prennent en considération plusieurs critères. Dans ce sillage, le site Digital country index a dressé une liste des pays les plus recherchés sur internet pour le tourisme, voici les résultats.

L’Algérie fait-elle partie des pays les plus recherchés sur internet pour le tourisme ?

Les résultats de classement de Digital country index sont déterminés par le nombre total des recherches effectuées par tous les citoyens du monde vers un pays donné au niveau international.

Dans ce sillage, l’Espagne se retrouve en tête de ce classement des pays les plus recherchés pour le tourisme. En effet nombreux sont les voyageurs, dont des Algériens, qui préfèrent ce pays pour y passer les vacances d’été. En deuxième position de ce podium, on retrouve l’Italie, suivie par la France en 3e place et le Royaume-unis en 4e place. Enfin, le Japon se positionne en 5e et dernière place de ce Top 5 des pays les plus recherchés sur internet pour le tourisme.

Par ailleurs, au niveau du continent africain, le Maroc est le pays le plus recherchés pour le tourisme, et se positionne en 33 place au niveau international. L’Égypte se retrouve aussi en 2e place de ce classement des pays africains, suivi par l’Afrique du Sud qui occupe la 46e place au niveau mondial.

Dans ce classement des destinations les plus recherchés pour le tourisme, établi par Digital country index, l’Algérie occupe la 117e place au niveau mondial et elle est également absente de ce classement sur le continent africain. Et pourtant, de plus en plus de touristes étrangers expriment un grand intérêt pour visiter le territoire national et découvrir les richesses historiques, culinaires et culturelles du pays.

