Pays les plus performants d’Afrique : L’Algérie gagne 7 places en 2026

L’édition 2026 du classement des pays les plus performants d’Afrique, publiée ce mardi 2 juin par le magazine Jeune Afrique, apporte d’excellentes nouvelles pour Alger. Évaluant les États du continent à l’aune de la gouvernance, de l’influence et de l’innovation, ce palmarès annuel consacre la dynamique positive de l’Algérie, qui intègre le haut du panier des vingt premières économies africaines grâce à un bond spectaculaire.

Avec un score global de 40,39 points, l’Algérie s’adjuge la 12e place du classement continental. Ce résultat traduit une progression remarquable : le pays gagne pas moins de sept positions par rapport à l’édition précédente, signant l’une des hausses les plus significatives de l’année.

Dans le détail des critères, Alger appuie sa performance sur des bases solides en obtenant 20,83 points dans la catégorie de la gouvernance, et 6,51 points dans celle de l’influence. Ce redressement permet à l’Algérie de devancer des acteurs majeurs et réguliers de la scène économique africaine.

Elle coiffe ainsi au poteau la Tunisie, qui se classe treizième avec 40,17 points, et le Sénégal, quatorzième avec 38,32 points. L’Algérie précède également la Tanzanie (15e), les Seychelles (16e), le Cap-Vert (17e), la Mauritanie (18e), l’Éthiopie (19e) et le Mozambique (20e).

Le podium africain : L’Afrique du Sud indéboulonnable

Tout en haut du tableau, l’Afrique du Sud conserve sa couronne de leader avec un score de 63,13 points, réaffirmant son statut de première puissance économique et structurelle du continent.

Derrière le géant sud-africain, les cartes ont été largement rebattues. Maurice s’empare de la deuxième place avec 50,69 points, soit une progression de quatre rangs. Mais c’est la Namibie qui crée la véritable sensation en grimpant sur la troisième marche du podium avec 49,89 points, s’offrant une spectaculaire remontée de douze places, l’une des plus fortes hausses observées cette année.

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Le reste du Top 10 demeure extrêmement disputé. Le Maroc se positionne au pied du podium à la quatrième place (48,92 points), suivi de près par le Nigeria (5e avec 48,17 points) et l’Égypte (6e avec 47,30 points). Le Rwanda prend la septième place (43,27 points) en progressant de quatre rangs, talonné par le Ghana (8e avec 42,77 points) et la Côte d’Ivoire (9e avec 42,01 points).

Le Kenya ferme la marche de ce peloton de tête à la dixième place avec 41,62 points, malgré un recul de fâcheux de cinq positions.

Classement Jeune Afrique : Une méthodologie rigoureuse basée sur le long terme

Pour établir ce diagnostic, Jeune Afrique s’est appuyé sur une méthodologie stricte mesurant la qualité des institutions, la capacité de rayonnement et l’aptitude à produire de la valeur moderne. Pas moins de 24 indicateurs distincts ont été analysés sur une période macroéconomique s’étalant de 2022 à 2024, avec des actualisations poussées jusqu’en 2025.

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La notation finale obéit à une pondération précise, accordant une importance majeure à la stabilité :