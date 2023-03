Pays les plus heureux en 2023 : l’Algérie gagne 15 places et trône sur l’Afrique

Le World Happiness Report ou Rapport Mondial sur le bonheur, est une étude annuelle qui vient illustrer le ressenti réel des populations du monde entier quant à leur situation de vie. Selon les chiffres du rapport publié ce 20 mars 2023 (Journée Internationale du bonheur), l’Algérie grimpe plus haut sur le classement, contre toute attente.

Si 2022 a été une année forte en bouleversements socio-économiques pour les Algériens, ces rebondissements ne semblent pas avoir atteint leur seuil de bonheur, qui a évolué selon l’étude.

Le peuple algérien est le plus heureux d’Afrique selon le World Happiness Report

C’est officiel, l’Algérie possède l’indice de bonheur le plus élevé du continent africain, faisant de son peuple le plus heureux de la zone. Notre pays a réussi à se hisser dans le top 5 des pays arabes les plus comblés. Après les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et le Bahreïn, l’Algérie vient se placer en 4e position des peuples arabes les plus satisfaits de leurs conditions de vie.

À LIRE AUSSI : Rapport mondial sur le bonheur 2022 : quelle place pour l’Algérie ?

D’un point de vue mondial, l’Algérie gagne 15 places cette année et fait un grand bond vers le haut du classement. En 2022, notre pays avait décroché la 96e place avec un indice de bonheur égal à 5.122/10. Cette année, l’indice de bonheur des Algériens a significativement augmenté et est passé à 5.329, faisant grimper le pays à la 81e place mondialement. Avec 15 places gagnées en l’espace d’une année seulement, l’Algérie est sur le bon chemin pour faire de sa population une des plus heureuses au monde.

Sur quelle base est calculé l’indice de bonheur mondial ?

S’il est aussi représentatif et surtout, aussi reconnu, c’est que le WHP prend en considération énormément de facteurs influençant la vie quotidienne. Le niveau de corruption perçu, par exemple, les aides sociales, la liberté d’expression et de choix, ou encore, l’espérance de vie.

À LIRE AUSSI : Indice de qualité de vie 2022 : quel classement pour Alger ?

À noter que l’arrivée du Covid-19 n’a pas affecté les chiffres du World Happiness Report étonnament. Du moins pas autant que ce à quoi s’attendaient les experts. Au courant des 3 années suivant l’épisode pandémique, les indices du rapport ont très peu changé par rapport à la période pré-virus. Une seule conclusion peut être tirée de ces résultats : la pandémie a été dévastatrice pour de nombreuses personnes, mais les populations mondiales continuent à garder espoir malgré tout.