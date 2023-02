Pays les plus touristiques : quel classement pour l’Algérie en 2022 ?

Le cabinet espagnol, Bloom Consulting, spécialisé dans le Nation Branding, a dressé un rapport sur les pays les plus attractifs pour les touristes dans le monde. En effet, dans cette édition 2022/2023, Bloom Consulting prend en considération de nombreux facteurs pour évaluer l’attractivité de ses pays.

Parmi ces derniers, on cite les performances économiques, les stratégies de Nations Branding. Mais aussi la promotion du tourisme via la présence en ligne. En Afrique, l’Égypte trône le classement des pays les plus attractifs de Bloom Consulting.

En effet, selon ce cabinet espagnol, ce qui permet à ce pays de décrocher cette première place est sa présence en Ligne. Notamment, la promotion de son tourisme via les réseaux sociaux. Par ailleurs, derrière l’Égypte se place l’Afrique du Sud et le Maroc, en 2ᵉ et 3ᵉ position de ce classement.

L’Algérie figure parmi les pays les plus attractifs pour les touristes en Afrique

L’ile Maurice occupe la 4ᵉ place de ce classement de Bloom Consulting, suivi par la Tanzanie et la Tunisie en 5ᵉ et 6ᵉ position. Kenya rejoint ce classement des pays africains les plus attractifs pour se placer en 7ᵉ place, suivi par les Seychelles en 8ᵉ place, Madagascar en 9ᵉ et le Nigeria en 10e place de ce Top 10.

Si l’Algérie est loin d’être prête pour accueillir un tourisme de masse comme ses voisins la Tunisie et le Maroc, elle suscite quand même l’intérêt des voyageurs qui sont à la recherche d’une aventure unique et authentique. C’est ce qu’on a constaté ces derniers temps, grâce aux témoignages des touristes qu’ils l’ont visités.

Dans ce classement des pays les plus attractifs établis par Bloom, l’Algérie se hisse la 24e place du top 50 africain. Et se retrouve aussi sur la 150 marche du classement mondial des pays les plus attractifs pour les touristes. Il faut savoir que ce dernier illustre l’importance des réseaux sociaux et de la présence en ligne pour la promotion du tourisme. En effet, dans ce classement, de nombreux pays ont gagné des places riens qu’en améliorant la promotion de leur tourisme.

