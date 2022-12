Pays les plus accueillants du monde : quel classement pour l’Algérie ?

Si vous êtes un voyageur d’affaire ou simplement un touriste qui cherche à exploiter de nouveaux horizons, il est toujours important de savoir si votre nationalité est acceptée par le pays de votre destination. C’est l’objet du dernier classement dévoilé par le cabinet Arton Capital.

Après avoir établi un classement sur les passeports les plus puissants du monde, qui classe le Singapour en première position avec le Japon, a dressé un nouvel état des lieux concernant les pays les plus accueillants de 2022 et établi un classement mis à jour en temps réel.

Selon Arton, rapporte CNN, les pays qui ont les passeports les plus puissants ne sont pas forcément les plus accueillants du monde. Et ce, à l’exception du Singapour, qui offre la possibilité de voyager vers 170 destinations. Et autorise l’accès, à son territoire, à 162 nationalités.

Les pays les plus accueillants du monde 2022 : quel est le classement de l’Algérie ?

Selon Arton Capital, 23 pays se retrouvent en tête de ce classement. Notamment, offrant un accès libre à 198 sur 199 nations, sur leurs territoires. Ces pays sont : la Guinée, Djibouti, Angola, les Maldives, les Comores, la Bolivie, la Somalie, le Malawi, le Timor oriental, le Qatar, le Burundi, la Micronésie, la Guinée-Bissau, le Nigeria, les Tuvalu, le Samoa, le Sud-Soudan, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Cambodge, l’Éthiopie, le Togo, les Seychelles, le Cap-Vert, l’Ouganda, le Suriname et la Mauritanie.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’Algérie, malheureusement, celle-ci se positionne dans la liste des pays les moins accueillants. Et ce, en 83e position aux côtés du Soudan, avec notamment un score de 7. Les dernières places de ce classement sont occupées par la Guinée équatoriale en 84 place. Et le Macao, la Libye, l’Érythrée et le Bhoutan en 85e position. La Corée du Nord, le Turkménistan et l’Afghanistan occupent la dernière place avec un score de 0.

Offrir un accès libre à plusieurs nationalités permet de disposer de plusieurs avantages. Ces derniers se ressentent notamment en termes d’échanges, du tourisme, du développement des métiers. Selon Arton, il arrivera le temps où les visas papiers vont disparaitre.