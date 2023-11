Pays les moins chers pour voyager en 2024 : l’Algérie domine le classement de Skyscanner

Le célèbre comparateur des vols et fournisseur de bons plans voyage, Skyscanner, a dévoilé, le 9 novembre dernier, son nouveau rapport sur les tendances voyage en 2024. Une étude qui se base sur les données de recherches et de réservation du site combinées avec les résultats de son enquête annuelle sur le comportement des voyageurs.

Intitulé « tendances voyage 2024 : repenser son voyage avec le spectre de l’expérience », le rapport révèle comment et où les gens voyageront l’année prochaine.

Quelles sont les destinations de voyage tendances pour 2024 ?

Le regard des voyageurs français se porte sur des destinations lointaines, notamment en Asie. Selon Skyscanner, parmi les destinations les plus recherchées figurent l’Inde, le Taïwan, le Japon et le Vietnam. Par ailleurs, sur le continent européen, cet intérêt ce porte sur les voyages à destination du Portugal, l’Espagne et l’Albanie.

Ce qui motive l’envie de voyager vers ces pays est le plus souvent la météo, l’exploration culturelle et historique et les traditions culinaires propres à chaque population. Selon son rapport, Skyscanner indique 43% des voyageurs français considèrent que la « vibe » de la destination est un élément important dans le choix de la destination pour leurs prochains voyages en 2024.

Destination aux meilleurs prix pour voyager en 2024 : 3 villes algériennes en tête du classement de Skyscanner

Dans la suite du nouveau rapport de Skyscanner, l’étude se porte sur un classement des destinations aux meilleurs prix pour voyager en 2024. Le rapport qualité-prix entre le prix du vol et le coup de l’hôtel reste un facteur déterminant dans le choix de destination pour ses prochaines vacances.

Par ailleurs, en tête de ce classement se positionnent trois villes algériennes dont le coup du voyage enregistre la plus importante baisse. En première place, on retrouve Constantine avec une baisse de ce prix de 36%, suivie par la capitale Alger en 2ᵉ place (34%) et Oran (26%) en troisième place de ce podium.

En 4ᵉ place du classement des destinations aux meilleurs prix se place Tunis, puis Copenhague au Danemark en 5ᵉ place. La 6ᵉ position de la liste de Skyscanner est occupée par Tirana en Albanie, la 7ᵉ par Taipei à Taïwan et la 8ᵉ par Madère au Portugal. Enfin, la 9ᵉ place est occupée par Stockholm en Suède et la dernière place des destinations aux meilleurs prix a été accordé à Alicante en Espagne.

