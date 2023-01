Pays les moins chers pour voyager en 2023 : l’Algérie en fait partie

Après la reprise des activités aériennes et maritimes, suite à la pandémie du Covid-19 qui a touché le monde, le secteur du tourisme commence peu à peu à sortir la tête de l’eau. En effet, la demande et le trafic aériens ont commencé à reprendre leurs niveaux d’avant pandémie.

Par ailleurs, pour 2023, les spécialistes des données de voyages ont annoncé une année basée sur les voyages à petit budget. Notamment à cause du contexte inflationniste dans le monde. Les voyageurs vont opter pour des destinations peu connues qui ne nécessitent à gros budget.

Dans ce sillage, et pour aider les passagers qui prévoient de voyager, en 2023, avec un petit budget, les spécialistes des voyages ont commencé à dresser leurs listes des meilleures destinations à moindre coût.

L’Algérie fait partie des pays les moins chers pour voyager en 2023

C’est le cas de Flytrippers qui a établi une carte des 40 pays les moins chers pour un budget « Travel » de 30 dollars canadiens par jour (soit l’équivalent de 3041 dinars algériens). En effet, ce spécialiste canadien du voyage estime que ce ne sont pas les voyages qui coutent chers, mais plutôt vouloir que le voyage soit simple et pratique qui peut l’être.

Selon Flytrippers voyager avec un budget limité signifie renoncer au confort et opter pour des solutions moins pratiques que le luxe des hôtels. Cependant, être un voyageur à petit budget permet également de voyager pour plus longtemps ou le plus souvent. Bien sûr, pour réussir à respecter son seuil, il convient de se fixer certaines limites pour apprécier son voyage. Notamment, opter pour les transports publics, privilégier un logement simple et éviter les restaurants luxueux.

Par ailleurs, dans sa carte des 40 pays les moins chers où voyager, Flytrippers place ces destinations selon les Régions. Notamment, en Asie, en Amérique, en Afrique du Nord et en Asie. Pour la liste qui concerne le continent africain, mais aussi pour la région du Moyen-Orient, ce spécialiste des bons plans de voyage, considère que la Turquie, l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’Iran font partie des pays où il est possible de voyager à petit budget.

Pour rappel, bien qu’elle soit une destination touristique peu connue, de nombreux touristes ont choisi l’Algérie, en 2022, pour y passer leurs vacances. En effet, rien que depuis le début de la saison du tourisme saharien, la région de Djanet a enregistré près de 1000 touristes étrangers de diverses nationalités. Ces derniers comptent parmi ceux qui préfèrent opter pour le tourisme de l’aventure. Mais aussi, de passer les nuits en plein air et profiter de la beauté des paysages du Sahara.