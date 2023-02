Pays hôte de la CAN 2025 : la CAF arrête une date pour l’annonce ?

Alors que la date d’annonce du pays hôte de l’édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 demeure encore inconnue, de nombreux internautes et autres journalistes ont avancé une date.

En effet, laissant planer le doute sur la date de cette annonce tant attendue, la Confédération africaine de football fait face à une pression grandissante.

Ces derniers jours, la date du 16 mars a été évoqué de plus en plus pour être la date du fameux rendez-vous de la CAF pour dévoiler l’identité du pays organisateur de la CAN 2025.

Cette date n’est pas anodine et reste, malgré tout, porteuse de signification. Ainsi, le 16 mars prochain sera la date de la tenue du congrès de la Fédération internationale de football, FIFA.

Un rendez-vous au sommet et qui sera l’occasion pour le président de l’instance internationale, Gianni Infantino, d’être réélu à la tête de la FIFA.

Dans ce sillage, plusieurs voix s’accordent à dire que ce rendez-vous, qui aura lieu à Kigali (Rwanda), pourrait apporter des nouvelles quant à la date de l’annonce du dossier qui aura eu le plus de votes des 23 membres de la CAF. Néanmoins, les ardeurs des défenseurs de cette idée pourraient être calmées par une certaine série de détails.

CAN 2025 : qu’est-ce qu’il empêche la CAF de dévoiler la date ?

Dans sa gestion du dossier de la CAN 2025, l’instance africaine semble hésitante. Sur la défensive, la CAF n’a pas saisi l’occasion qu’offrait la réunion de son comité exécutif à Alger pour trancher dans le dossier du pays hôte de l’événement africain de 2025.

Une hésitation qui peut trouver ses origines dans la délicatesse avec laquelle l’instance de Patrice Motsepe traite le sujet.

En effet, face à la concurrence grandissante entre les trois dossiers jusqu’à présent sur sa table, la CAF chercherait à faire passer inaperçu l’annonce du pays organisateur de la CAN 2025.

Ou du moins, c’est le constat de plusieurs spécialistes qui disent que la CAF essayerait d’éviter de se mettre dans une situation embrassante en annonçant le pays qui accueillera la CAN 2025 avant deux rendez-vous importants.

En effet, puisque la Coupe d’Afrique des Nations U17 va se tenir et Algérie, et la Coupe d’Afrique U23 aura lieu au Maroc, et que, le Bénin (l’un des candidats à la course de l’accueil de la CAN 2025) va accueillir le congrès de la CAF prochainement, il serait difficile d’envisager une annonce quant à la CAN 2025 dans les prochaines semaines. Tout reste à confirmer de la part de l’instance africaine…