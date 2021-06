Pays du voisinage : Chengriha réitère l’engagement de l’Algérie

Dans un discours prononcé aujourd’hui depuis la 4e Région militaire (RM) à Ouargla, le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, a réitéré l’engagement de l’Algérie à soutenir maintenir, la stabilité dans les pays du voisinage.

En effet, depuis la 4e Région militaire (RM) à Ouargla, Said Chengriha a affirmé que l’Algérie « n’acceptera aucune menace, quelle que soit la partie qui la profère », réitérant son engagement à « soutenir » le retour de la stabilité dans les pays du voisinage.

Le Général de Corps d’Armée, a déclaré, « Partant de sa position de pays- pivot dans la région, l’Algérie a, de tout temps, œuvré à soutenir toutes les initiatives internationales, visant à restaurer la sécurité et la stabilité dans les pays du voisinage. En outre, l’Algérie n’acceptera jamais de menace, quelle que soit la partie qui la profère ni se soumettra à quiconque, quelle que soit sa puissance »

Les mises en gardes de Chengriha

Évoquant la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Algérie, Said Chengriha a ajouté, » « Nous mettons en garde ces parties et toute personne poussée par son esprit maladif et sa soif de pouvoir, contre l’atteinte à la réputation, la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Algérie. Qu’ils sachent tous que la riposte sera féroce et résolue et que l’Algérie, forte de sa vaillante armée et de son peuple révolutionnaire et combattant à travers les temps, ancrée grâce à sa glorieuse histoire, est plus noble pour qu’elle soit ébranlée par des aliénés et des téméraires ».

Mettant en garde contre toutes tentatives de déstabilisation du pays, Chegriha a affirmé, « Cette détermination et cette volonté à consentir davantage d’efforts au service de l’intégrité de la nation s’accroitront quand le militaire prendra conscience des menaces et des dangers entourant son pays et qui sont le résultat de la situation sécuritaire délétère et chronique laquelle s’exacerbe, de plus en plus, en raison de la course internationale pour l’hégémonie ainsi que des ingérences militaires exogènes ».

