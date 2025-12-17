Pays-Bas : Van Basten critique sévèrement Hadj Moussa

La légende du football néerlandais Marco Van Basten n’a pas été tendre envers Anis Hadj Moussa. En effet, le triple Ballon d’Or a critiqué sévèrement l’attaquant international algérien.

Tout le monde est unanime à dire qu’Anis Hadj Moussa est un talentueux attaquant. Gaucher, doté d’une aisance technique et ayant une énorme force de pénétration avec des frappes sans élan, le jeune joueur jouit d’un énorme potentiel. Nombreux sont ceux qui voient en lui le digne successeur de Riyad Mahrez.

Cependant, l’actuel attaquant de Feyenoord abuse dans le jeu individuel, avec quelques déchets. C’est ce que tout le monde avait, d’ailleurs, constaté lors du match amical ayant opposé l’équipe d’Algérie à l’Arabie Saoudite, malgré la bonne performance du joueur.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe arabe FIFA 2025 : le bel hommage du sélectionneur du Maroc aux Algériens

Débat aux Pays-Bas : le jeu individualiste de Hadj Moussa

À cet effet, le jeu jugé trop individualiste du joueur fait débat aux Pays-Bas. C’est au tour de la légende néerlandaise Marco Van Basten de prendre la parole pour critiquer l’international algérien.

Le moins que l’on puisse dire est que le triple Ballon d’Or n’a pas été tendre envers Hadj Moussa. « Si j’étais attaquant et qu’il jouait sur l’aile, et qu’il me laissait courir vers le premier poteau trois ou quatre fois sans jamais me servir, il aurait eu un sérieux problème avec moi », dira-t-il, à l’issue du choc de l’Eredivisie Feyenoord-Ajax Amsterdam.

« Tu ne peux pas continuer à jouer ton propre football ; il en abuse » Il a également insisté sur l’importance de l’effort défensif : « Les joueurs doivent commencer à exiger les uns des autres de faire les efforts défensifs ».

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : Algérie – Jordanie, un historique équilibré

Boulahrouz sur la même longueur d’onde

Marco Basten n’est pas le seul à avoir taclé Anis Hadj Moussa. Ce dernier a également essuyé des critiques de la part d’un autre ex-international néerlandais. Khalid Boulahrouz, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a chargé l’international algérien.

« J’ai beaucoup de critiques à adresser à Hadj Moussa. Sa progression attendue n’est pas au rendez-vous. Je pense que sa saison actuelle est très décevante par rapport à la saison dernière », dira-t-il.

L’ancien défenseur de Chelsea a également souligné l’irrégularité chronique du joueur : « Il joue tout ou rien. C’est une qualité, mais quand ce n’est souvent rien plutôt que tout, cela devient un problème », a-t-il ajouté.

🟢 À LIRE AUSSI : « Je suis très déçu », écarté, un international algérien répond à Petkovic