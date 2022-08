Pays-Bas : l’entraineur de Twente évoque l’éventuel départ de Zerrouki

Ramiz Zerrouki pourrait quitter le FC Twente cet été. Il devrait rejoindre un autre club ayant de plus hautes ambitions sportives, à savoir Feyenoord. L’entraîneur Ron Jans évoque l’éventuel départ de son milieu de terrain vers le club phare de Rotterdam.

Sur une marge de progression impressionnante, Ramiz Zerrouki est convoité par plusieurs clubs. Il y a quelques jours, le Feyenoord Rotterdam s’est manifesté pour s’offrir le jeune milieu de terrain. Les responsables du club néerlandais sont à la recherche d’un bon milieu de terrain pour pallier le départ de Frederik Aursnes vers le Benfica Lisbonne. C’est sur l’international algérien qu’ils ont jeté leur dévolu.

Certes, le directeur sportif du FC Twente a déjà déclaré que Zerrouki n’est pas à vendre. Mais les responsables de Feyenoord ne lâchent pas prise. En effet, ils veulent à tout prix engager le joueur en question cet été. Les pourparlers entre les deux parties sont toujours ouverts. Une bonne offre financière de Feyenoord pourrait bien changer la donne.

Jans encense Zerrouki

Selon la presse néerlandaise, le départ de Ramiz Zerrouki vers Feyenoord est imminent. Dans le cas où le transfert se concrétise, ce serait une grande fierté pour son entraîneur à Twente, Ron Jans.

« En voyant ma carrière d’entraîneur, la progression de Zerrouki et l’une des fruits de mon travail. Je serais toujours fier de mon joueur dont le niveau est sur une courbe ascendante impressionnante ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à la presse néerlandaise.

Le technicien néerlandais encense son jeune milieu de terrain algérien. « Ramiz est connu pour être un vrai bosseur. Il travaille toujours avec une grande envie et bonheur pour améliorer ses qualités et devenir ainsi un très bon joueur. C’est un pur joueur d’équipe. Il est formidable et, franchement, il fait partie des meilleurs joueurs que j’ai côtoyé dans ma carrière ».