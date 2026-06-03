Pays-Bas – Algérie : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe nationale algérienne s’apprête à disputer, mercredi soir, un match amical de prestige face aux Pays-Bas, au stade De Kuip de Rotterdam. Une affiche de haut niveau qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des Verts pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À moins de deux semaines de leur entrée en lice dans la compétition, les hommes de Vladimir Petkovic abordent ce rendez-vous avec beaucoup de sérieux. Face à l’une des grandes références du football européen, l’objectif sera avant tout de se mesure à une grande nation de football.

🟢 À LIRE AUSSI : Adversaires de l’Algérie en Coupe du monde 2026 : coup dur pour l’Autriche

Ce duel face aux Néerlandais constitue sans conteste le test le plus exigeant des Verts avant le Mondial. Il offrira au staff technique une occasion idéale pour tirer des enseignements précieux sur l’état de forme du groupe, en stage depuis plus d’une semaine au Centre technique national de Sidi Moussa. Les automatismes, l’organisation tactique et la capacité de réaction face à un adversaire de haut niveau seront particulièrement scrutés.

Un sérieux test avant l’Argentine

Conscient de l’importance de cette confrontation, le sélectionneur national n’a pas caché ses attentes. «Notre match contre la sélection néerlandaise nous permettra de connaître les limites des capacités de nos joueurs. Il ressemblera beaucoup à notre premier rendez-vous au Mondial face à l’Argentine», a-t-il déclaré dimanche en conférence de presse. Une déclaration qui résume parfaitement les enjeux de cette rencontre.

Au-delà du résultat, les Verts chercheront surtout à livrer une prestation aboutie. Face à une équipe réputée pour sa qualité technique et son intensité, il s’agira de montrer un visage solide, capable de rivaliser dans tous les compartiments du jeu. Une performance convaincante permettrait de renforcer la confiance du groupe et d’aborder la Coupe du monde avec davantage de sérénité.

🟢 À LIRE AUSSI : Mondial 2026 : Isis devient le partenaire officiel de l’Équipe Nationale avec «M3ak Ya Lkhadra»

Cette rencontre représente également une opportunité pour confirmer les progrès réalisés ces derniers mois. L’équipe nationale a affiché une nette montée en puissance, et ce test grandeur nature permettra de vérifier si cette dynamique peut se traduire face à une nation de premier plan.

A quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’engouement autour de cette affiche est d’ailleurs palpable chez les supporters algériens. Bien qu’il s’agisse d’un match amical, l’intensité et l’intérêt qu’il suscite lui confèrent des allures de rendez-vous officiel. Les fans auront les yeux rivés sur leurs favoris pour jauger leurs chances avant le grand rendez-vous mondial.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h45, heure algérienne. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale terrestre, ainsi que sur la chaîne sportive française L’Équipe TV, accessible via le satellite Astra, bien que cryptée.

Plus qu’un simple match de préparation, ce choc face aux Pays-Bas s’annonce comme un véritable révélateur pour les Verts, à l’aube d’un Mondial très attendu.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Pays-Bas : le vrai test de Petkovic avant l’Argentine au Mondial 2026