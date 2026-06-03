Pays-Bas 0 – Algérie 1 : Hadj Moussa allume Rotterdam sur un coup de génie

L’équipe d’Algérie réussit son premier test avant la Coupe du monde-2026 en réalisant une victoire et face à qui ? Face à la grande sélection des Pays-Bas à Rotterdam (0-1). Hadj Moussa vous salut bien !

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, la première mi-temps est marquée par une pression terrible des Néerlandais qui jouent en bloc haut. C’est Melen qui ouvre les hostilités sur un tir à ras de terre qui heurte le poteau droit de Luca Zidane. Le même joueur réussira à se procurer pas moins de trois autres occasions dangereuses, mais sans parvenir à les concrétiser.

Les Verts subissent la pression des locaux durant toutes les 25 premières minutes. Ensuite, ils vont enfin réagir, avec une première alerte d’Amoura. L’attaquant de Wolfsburg ne sait pas profiter d’une passe latérale géniale de Mahrez pour mettre le cuir au fond des filets. C’est la seule occasion notable du côté algérien durant toute la première mi-temps.

Utile à signaler la bonne performance de Luca Zidane. Grâce à ses bonnes interventions, il a sauvé les meubles à maintes reprises.

Les deux équipes sont toujours à zéro partout, c’est sur ce score vierge que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Changements gagnants de Petkovic

Après la pause citron, l’équipe d’Algérie va évoluer avec un onze remanié. En effet, le sélectionneur national Valdimir Petkovic opère plusieurs changements. L’incorporation de Hadj Moussa, Maza et Chaïbi va apporter une certaine vivacité au compartiment offensif.

Idem pour côté Néerlandais, avec l’entrée de Kluivert et l’attaquant vedette Memphis. Lors de la deuxième mi-temps, on assiste à un niveau technique meilleur que celui de la première période, notamment du côté algérien.

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La suite de la rencontre sera bien maîtrisée par les Fennecs, face à une équipe néerlandaise dont le rythme baisse d’un cran. Les hommes de Petkovic rassurent sur le plan physique avant la Coupe du monde-2026, un point satisfaisant tiré par le sélectionneur national lors de cette joute amicale.

Hadj Moussa brille dans son jardin

Les Algériens continuent à presser et jouer sans complexe. Il va falloir attendre jusqu’à la 86e minute pour que leurs efforts soient enfin récompensés. Hadj Moussa sur un excellent travail individuel et une frappe enveloppée débloque la situation, en ouvrant le score.

Un but qui va motiver davantage les Verts. Alors que la riposte des Néerlandais n’a pas eu lieu, les protégés de Petkovic poursuivent leurs assauts, affichant clairement leur ambition de doubler la mise. Ils réussiront à préserver leur avantage au score jusqu’au coup de sifflet final.

Victoire importante sur le plan psychologique de Hadj Moussa et consorts avant le Mondial américain. En faisant tomber une grande nation de football dans son antre, ils affichent d’ores et déjà leur ambition d’aller loin en CdM.

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