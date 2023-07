Pays arabes producteurs d’énergie solaire en 2022 : quel classement pour l’Algérie ?

Le dernier rapport d’Attaqa place la production photovoltaïque algérienne parmi les 10 meilleures du monde arabe. Quelle place occupons-nous sur ce classement ? Et, quels enjeux peut-on en tirer pour l’économie nationale ?

L’Algérie dans le top 10 des pays arabes producteurs d’énergie solaire en 2022

Grâce à plusieurs politiques de réformes énergétiques, l’Algérie a réussi à gravir les échelons et occupe désormais une place de choix dans le classement des pays arabes les plus producteurs d’énergie photovoltaïque. Nous occupons la 7ᵉ position en 2022 avec un impressionnant total de 454 mégawatts (MW) enregistrés en janvier 2023.

Ce chiffre témoigne de l’engagement continu de l’Algérie en faveur de la production d’énergie propre et de sa volonté de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. En investissant dans des installations solaires à grande échelle, le pays se rapproche de son objectif de développer une infrastructure énergétique plus durable.

Production d’énergie solaire des pays arabes : qui est en tête du classement ?

Ce sont les Emirates Arabes Unis qui trônent en tête du classement, avec une impressionnante production de 2899 MW. Le pays est talonné de près par l’Égypte, qui œuvre depuis quelques années maintenant à développer son industrie photovoltaïque par le biais de plusieurs projets. La production égyptienne a atteint les 2048 MW en janvier 2023. En troisième position, la Jordanie avec 1048 MW d’énergie solaire produite sur la même période.

Enfin, le Maroc et le Sultanat d’Oman trônent en 5ᵉ et 6ᵉ positions, avec une production de 740 et 730 MW respectivement. Mention honorable pour l’Arabie-Saoudite, arrivée 8ᵉ au classement avec une production légèrement plus basse que celle de l’Algérie (426 MW).

L’énergie solaire, le nouvel atout de l’Algérie pour redynamiser l’économie nationale ?

Grâce à son emplacement stratégique, l’Algérie bénéficie d’un ensoleillement abondant tout au long de l’année, ce qui en fait un endroit idéal pour l’exploitation de l’énergie solaire. Le gouvernement algérien a saisi cette opportunité en mettant en place des politiques incitatives visant à encourager les investissements dans les installations photovoltaïques, contribuant ainsi à la croissance rapide du secteur solaire.

Alors que nous continuons à investir dans les énergies renouvelables, il est fort probable que l’Algérie grimpe encore plus haut dans le classement des pays arabes producteurs d’énergie photovoltaïque. Grâce à son fort potentiel d’exploitation, notamment sa superficie, l’Algérie pourrait bien devenir un des premiers producteurs arabes d’électricité à partir de l’énergie solaire, voire du monde.