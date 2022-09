Pays arabes : l’Algérie remporte un prix pour ses actions bénévoles

Le bénévolat est une preuve de l’impact sociale très significative. Avoir des actions associatives, bénévoles et caritatives permet d’être un acteur majeur de l’évolution positive d’une société.

En ce qui concerne les actions de l’Algérie, le pays s’est vu décerner un prix par son altesse Shaikh Isa Bin Ali Al khalifa, en coopération avec la Fédération arabe des volontaires de la Ligue des États arabes. C’est le délégué algérien, Adel Qana qui a reçu ce prix le vendredi 16 septembre 2022 au Royaume de Bahrain. Il représente l’importance du travail bénévole algérien dans le monde arabe, et témoigne du travail effectué par le pays en termes de solidarité, de volontariat et de développement.

Lors de ladite cérémonie, Abdelhamid Ahmed Khoudja l’ambassadeur d’Algérie à Bahrain était lui aussi présent, accompagné de plusieurs ministres et ambassadeurs arabes.

Que représente ce prix décerné à l’Algérie ?

L’Algérie s’est vue décernée ce prix après que tous les projets et programmes organisés ces deux dernières années dans tous les pays arabes aient été étudiées. C’est un comité, composés d’experts et des représentants de l’Union des volontaires Arabes qui s’est chargé d’examiner les cas. Ce prix a pour objectif premier l’encouragement des bénévoles. Il les incite à apporter des solutions innovantes par le biais du volontariat.

Le délégué algérien a d’ailleurs tenu à souligner le fait que l’obtention ce prix était « un reflet réaliste de l’éthique authentique de la société algérienne ». Selon lui, c’est grâce à la multiplicité de ses objectifs et la diversité des domaines dans laquelle elle opère que l’Algérie s’est distinguée. Il a ajouté que le pays est à présent axé sur l’optique d’une évolution participative, et collective. Dans cet élan, il a ensuite remercier les jeunes qui ont contribué a cette victoire, grâce à leur travail acharné malgré des conditions qui n’était pas optimales.

Enfin, un dernier mot a été consacré au président de la république algérienne, Abdelmadjid Tebboune mais aussi aux personnes ayant été impactées par les difficultés rencontrées ces dernières années telle la pandémie de la COVID-19, les remerciant pour leur contribution.