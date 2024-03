Pays africains qui attirent le plus de voyageurs : quel est le classement de l’Algérie ?

Avec ses villes fortifiées, ses anciennes citées romaines et son large désert, l’Algérie regorge de merveilles qui ne demandent qu’à être visitées. Et pourtant, très peu de touristes étrangers connaissent le plus grand pays africain et encore très peu sont ceux qui optent pour cette destination.

En dépit de sa proximité de l’Europe et de l’importante surface qu’elle occupe sur la côte nord de l’Afrique, l’Algérie et les spectaculaires sites qui composent son patrimoine ne comptent que très rarement parmi les destinations des voyageurs internationaux.

L’Algérie, 5ᵉ pays le plus visité en Afrique

Dans ce sillage, le site Monkey Insider a dressé un classement des pays africains qui attirent le plus de visiteurs. Il s’agit notamment d’une liste de 20 destinations qui se base sur des donnes et des tendances du tourisme entre 2022 et 2023.

D’ailleurs, l’Algérie fait partie du Top 5 africain des pays les plus visités en 2022. En effet, selon cette source, la destination Algérie occupe la cinquième place de cette liste avec un total de 1.25 million de visiteurs pendant cette année.

Pour booster davantage ce chiffre, les autorités algériennes continuent de déployer des efforts qui ont permis de simplifier les procédures de visa et de renforcer la promotion du tourisme. Malgré son potentiel sous-exploité, l’Algérie reste une destination pour les voyageurs aguerris, qui sont à la recherche d’une aventure qui sort des sentiers battus. Son large désert, la diversité de ses sites historiques et la richesse de son patrimoine culturel et culinaire font partie des facteurs qui attirent les aventuriers étrangers à se rendre en Algérie.

En quatrième place de ce classement se positionne la Tanzanie avec un total de 1.46 million de visiteurs, ayant choisi de découvrir le parc de Trangire. Sur la 3ᵉ place du podium, se positionne l’Afrique du Sud avec un total de 5.7 millions de touristes. Le pays se place ainsi derrière la Tunisie, en deuxième position, dont la beauté historique et culturelle ont attiré plus de 6.44 millions de visiteurs. Le pays le plus visité en Afrique, indiqué dans ce classement, est le Maroc, qui représente une destination incontournable qui a attiré plus de 10.87 millions de visiteurs en 2022.

