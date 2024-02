Pays africains où l’on mange le mieux : l’Algérie devance le Maroc

Riche, variée et gourmande, la cuisine algérienne est connue pour ses recettes ancestrales qui illustrent la diversité de l’art culinaire en Algérie.

Dans récent classement établi par le site spécialisé dans les conseils culinaires, TasteAtlas, cité par le média français Cerfiafrance, la cuisine algérienne a été élue comme la meilleure en Afrique.

L’Algérie a la meilleure cuisine en Afrique

En effet, dans ce classement qui se base sur les données du site TasteAtlas, on découvre les cuisines les mieux notées par les internautes en Afrique. D’ailleurs, en tête de cette liste se positionne la cuisine algérienne.

Rappelons, ce n’est pas la première fois que l’Algérie occupe une telle position. Elle a récemment décroché la 40e place du classement des meilleures cuisines du monde.

Coloré et convivial, comme toutes les cuisines méditerranéennes, l’art culinaire algérien se base d’abord sur le partage et représente une affaire de famille et un trésor qui reflète l’histoire et la diversité culturelle dans le pays, puisqu’elle se transmet de mère en fille depuis des générations.

Quels sont les pays où l’on mange le mieux en Afrique ?

En deuxième position derrière l’Algérie, figure la cuisine marocaine, qui reprend les mêmes codes de la cuisine méditerranéenne. Elle est aussi réputée par la diversité de ses plats et ses saveurs.

Par ailleurs, en troisième position de ce podium, on retrouve l’Égypte. Le propre de cette cuisine réside dans son aspect cosmopolite qui propose un savoureux mélange entre de différentes spécialités, à l’exemple du hammam farci avec du Frick.

Le classement des pays où l’on mange le mieux se poursuit avec l’Afrique du Sud en 4e place et la Tunisie en 5e. Suivie par Éthiopie en 6e place, la Libye en 7e position, le Ghana en 8e place, l’Angola en 9e marche et enfin le Nigéria en 10e et dernière place.

