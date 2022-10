Pays à risques de voyage : quel classement pour l’Algérie ?

Lors d’un récent rapport sur les risques de voyages au monde, Global Guardian a classé les différentes régions du monde selon cinq catégories. À savoir « extrême », « élevée », « moyenne », « modérée » et « faibles ». En effet, dans ce rapport, cette société d’évaluation des risques de voyages a établi une carte des risques mondiaux pour l’année 2023, destinée aux voyageurs.

Ce rapport se base sur plusieurs indicateurs, qui ont permis de classer les différents pays du monde. Notamment, les catastrophes naturelles, la santé, le taux de criminalité, les problèmes d’infrastructures, l’instabilité politique, le terrorisme, les tensions géopolitiques…

Sur cette carte des risques mondiaux, Global Guardian classe le Canada, le Japon, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie. Mais aussi, la république d’Irlande, la Norvège, la Pologne et l’Allemagne comme les pays les plus sûrs au monde, pour voyager. Ainsi, ces destinations figurent dans la catégorie à faibles risques, mentionnée en vert sur la carte.

Voyage : l’Algérie, un pays à risque moyen ?

Global Guardian classe la Thaïlande, les Philippines et l’Inde dans la catégorie moyenne. Notamment, en raison du taux de criminalité, dans ses pays, mais aussi à cause du manque d’infrastructures pour gérer les crises.

Par ailleurs, malgré son fort potentiel et la richesse de ses paysages, l’Algérie reste une destination méconnue pour les touristes étrangers. Malgré ce, ces derniers temps, l’Algérie intéresse de plus en plus l’intérêt des regards étrangers. Dans cette carte des risques mondiaux, elle a été classée dans la catégorie Orange, notamment moyenne.

L’Algérie partage cette catégorie au même titre que la Turquie, l’Égypte, la Tunisie, le Maroc. En revanche, selon la carte des risques mondiaux 2023 de Global Guardian, l’Ukraine, le Pakistan, la Somalie, la Syrie, le Yémen figure parmi les pays à extrêmes risques. Cette catégorie concerne les pays peu sûrs. Et ce, de par les activités criminelles, les conflits et les catastrophes de grande ampleur.