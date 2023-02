PayPal peut-il aider les crypto-monnaies à se généraliser ?

PayPal est une société de paiement en ligne bien connue, qui compte un peu plus de vingt ans d’expérience et gère actuellement, 403 millions de comptes utilisateurs. La société a récemment décidé d’autoriser ses clients au Royaume-Uni d’acheter et de vendre quatre crypto-monnaies, dont l’une d’elles a été annoncée comme étant le bitcoin.

L’annonce de PayPal a provoqué en conséquence une hausse des prix du bitcoin. La question qui se pose est la suivante : cette initiative contribuera-t-elle à faire progresser les crypto-monnaies et à les faire entrer dans le grand public ? Ou ne sera-t-elle qu’une petite note de bas de page dans l’histoire des crypto-monnaies et de la finance décentralisée ?

Les analystes de données de PayPal ont constaté que les clients américains qui ont acheté des crypto-monnaies en utilisant leurs services enregistrent un montant deux fois plus élevé que ceux qui n’ont pas d’avoirs en crypto-monnaies. Les monnaies numériques joueront un rôle énorme dans les futurs modes de paiement auxquels les consommateurs auront accès, selon ces mêmes analystes.

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies suscitent un intérêt croissant, mais encore relativement peu de personnes ont décidé d’y investir leurs fonds. Cela peut être dû à des facteurs tels que l’accessibilité. Pourtant, maintenant, grâce à l’annonce de PayPal de s’occuper de certaines crypto-monnaies, les millions de personnes qui ont des comptes PayPal existants auront accès plus facilement aux crypto-monnaies en quelques clics.

Il reste cependant un autre problème. Les utilisateurs de PayPal ont peut-être maintenant une plus grande accessibilité aux crypto-monnaies, l’issue reste tout de même d’avoir un moyen de les dépenser s’ils décident de le faire. De grandes entreprises comme Microsoft ont récemment commencé à accepter les bitcoins comme moyen de paiement, à l’instar de l’entreprise de voitures électriques Tesla.

Dans le même temps, il se peut que plusieurs autres commerces ,comme les épiceries et les cafés, disposent à termes des systèmes et équipements adéquats pour accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement dans certains pays. En faire la norme pour les paiements quotidiens s’avérerait tout de même difficile.

Les utilisateurs de PayPal au Royaume-Uni peuvent uniquement détenir, acheter et vendre des crypto-monnaies, mais ils ne peuvent pas encore les utiliser pour acheter des biens ou payer des services. En revanche, les utilisateurs américains peuvent d’ores et déjà utiliser leur solde pour payer dans tout établissement acceptant PayPal. Cela ouvre la voie à près de milliers de commerces d’accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Avec PayPal, les établissements ne doivent rien changer à leurs moyens de paiement, et ils se protègent également de risques éventuels puisque PayPal les paiera toujours en dollars américains.

Il s’agit d’un facteur important pour les entreprises, car les risques intrinsèques aux crypto-monnaies liés à la volatilité de ces nouveaux actifs peut être un élément décourageant. L’éventualité qu’un crypto actif perde de sa valeur juste après l’avoir encaissée comme moyen de paiement est un scénario pour le moins catastrophique du point de vue du commerçant.

On a souvent dit que les crypto-monnaies étaient des actifs soumis à une énorme spéculation et qu’elles étaient sujettes à diverses manipulations. En effet, des groupes organisés peuvent influencer le marché des crypto-monnaies en achetant ou en vendant de manière coordonnée, cela renforce le caractère très volatil de ces actifs. Et malheureusement, contrairement aux services financiers traditionnels, il n’existe actuellement aucune réglementation pour mettre un terme à ce type de pratiques.

Pour cette raison, les experts estiment que la décision de PayPal est utile, mais qu’elle ne sera probablement pas le facteur qui poussera les crypto-monnaies vers l’adoption par le grand public. L’élimination des abus de marché est ce qui doit arriver en premier. Toutefois, cela risque d’être difficile, car les crypto-monnaies sont décentralisées par nature, ce qui rend la réglementation difficile. Il y a aussi la question de la consommation massive d’énergie des crypto-monnaies, leur complexité par nature, et leur volatilité.

Les crypto-monnaies doivent encore surmonter de nombreux obstacles avant de pouvoir véritablement se démocratiser pour le grand public. Mais en attendant, nous pouvons les utiliser comme un moyen d’ajouter de la diversité à un portefeuille d’investissement.

Cela n’empêche pas les investisseurs et les connaisseurs d’avoir foi en cette technologie et dans les nombreux avantages qu’elle propose comme la possibilité de se protéger contre l’inflation, les faibles frais de transaction et l’anonymat de ses utilisateurs. En attendant qu’elle soit adoptée par le grand public.

Certains experts pensent que les crypto-monnaies finiront par remplacer la monnaie traditionnelle, même si cet avenir semble lointain. Pour eux, l’annonce de PayPal prouve que ceux qui nient le potentiel énorme des crypto-monnaies sont « du mauvais côté de l’histoire ».