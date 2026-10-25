Facture d’eau SEAAL : payer en ligne avec BaridiMob, Fatourati ou Wakalati, le mode d’emploi

Les abonnés de SEAAL, à Alger et à Tipaza, peuvent régler leur facture d’eau sans passer par une agence. BaridiMob, BaridiNet, Fatourati ou Wakalati : quatre solutions permettent de payer à distance, avec une carte Edahabia ou CIB. Fatourati autorise même le paiement d’une partie seulement de la facture.

Payer sa facture d’eau SEAAL en ligne : quatre solutions

Fini les files d’attente au guichet pour régler sa facture d’eau. SEAAL propose plusieurs canaux de paiement à distance, accessibles 24 heures sur 24. Deux d’entre eux appartiennent à Algérie Poste, les deux autres à SEAAL.

BaridiMob : l’application mobile d’Algérie Poste, pour payer depuis son compte CCP.

l’application mobile d’Algérie Poste, pour payer depuis son compte CCP. BaridiNet : le portail web d’Algérie Poste, qui permet le même paiement depuis un ordinateur.

le portail web d’Algérie Poste, qui permet le même paiement depuis un ordinateur. Fatourati : la plateforme de paiement de SEAAL, qui accepte la carte Edahabia et la carte bancaire CIB.

la plateforme de paiement de SEAAL, qui accepte la carte Edahabia et la carte bancaire CIB. Wakalati : l’application mobile de SEAAL, une véritable agence virtuelle qui permet aussi de payer.

Ces solutions concernent uniquement les abonnés de SEAAL, à Alger et à Tipaza. Dans les autres wilayas, les factures d’eau relèvent de l’Algérienne des eaux (ADE), qui propose ses propres services. L’ADE offre aussi des solutions d’échelonnement aux abonnés en difficulté.

Carte Edahabia, CIB, code client : ce qu’il faut pour payer sa facture SEAAL

Le paiement par BaridiMob ou BaridiNet nécessite un compte CCP et une carte Edahabia valide et activée. Les titulaires d’une carte bancaire CIB passent, eux, par Fatourati ou Wakalati. Les plafonds de paiement de la carte Edahabia dépassent largement le montant d’une facture d’eau.

Il est utile d’avoir sous la main sa dernière facture SEAAL. Le code client, inscrit en haut de la facture, sert de référence lors du paiement. Fatourati permet aussi de s’identifier en scannant le code QR de la facture.

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Payer sa facture SEAAL avec BaridiMob : les étapes

La démarche sur BaridiMob ne prend que quelques minutes. Elle se déroule entièrement depuis le téléphone, avec une confirmation par SMS. Voici les étapes à suivre.

Étape 1 : se connecter à l’application BaridiMob.

se connecter à l’application BaridiMob. Étape 2 : ouvrir l’onglet « Paiements » (المدفوعات), puis sélectionner « Toutes les transactions ».

ouvrir l’onglet « Paiements » (المدفوعات), puis sélectionner « Toutes les transactions ». Étape 3 : choisir SEAAL dans la liste des facturiers.

choisir SEAAL dans la liste des facturiers. Étape 4 : saisir son code client, parfois appelé « Référence », inscrit en haut de la facture papier.

saisir son code client, parfois appelé « Référence », inscrit en haut de la facture papier. Étape 5 : sélectionner la facture concernée dans la liste déroulante.

sélectionner la facture concernée dans la liste déroulante. Étape 6 : choisir son compte CCP comme source de paiement ; le montant à payer s’affiche automatiquement.

choisir son compte CCP comme source de paiement ; le montant à payer s’affiche automatiquement. Étape 7 : appuyer sur « Obtenir le code de confirmation » et attendre le SMS.

appuyer sur « Obtenir le code de confirmation » et attendre le SMS. Étape 8 : saisir le code reçu, puis appuyer sur « Confirmer » pour valider le paiement.

Le paiement est pris en compte immédiatement par SEAAL. Un abonné menacé de coupure voit donc sa situation régularisée dès la fin de l’opération. Le relevé des opérations du compte CCP sert ensuite de preuve de paiement en cas de contestation.

Le portail BaridiNet d’Algérie Poste permet le même paiement depuis un ordinateur. Il suffit de choisir SEAAL, de saisir les références de la facture et de valider avec sa carte Edahabia. Le montant est alors débité du compte CCP.

Fatourati et Wakalati : payer sa facture d’eau sur les plateformes de SEAAL

La plateforme Fatourati de SEAAL est accessible à l’adresse fatourati.seaal.dz ou depuis le site seaal.dz. L’abonné s’identifie avec son code client, ou en scannant le code QR de sa facture. Il peut payer avec une carte Edahabia ou une carte bancaire CIB.

Fatourati permet surtout un paiement partiel, jusqu’à 50 % du montant dû. Cette souplesse aide les ménages à étaler une facture élevée selon leurs moyens. L’application mobile Wakalati de SEAAL donne aussi accès à ce service depuis un smartphone.

Les abonnés dont la dette est plus importante peuvent aussi négocier un échelonnement auprès de SEAAL. Cette solution permet d’étaler le paiement sur plusieurs mensualités et d’éviter une coupure d’eau pour impayés. La démarche se fait en agence commerciale.

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Facture SEAAL en ligne : frais et pièges à éviter

Le paiement en ligne évite les déplacements et les files d’attente. L’utilisation de l’application BaridiMob suppose toutefois un abonnement de 50 DA par mois, prélevé sur le compte CCP. L’adhésion au service coûte aussi 50 DA.

La prudence s’impose face aux faux sites qui imitent les plateformes officielles. Il faut utiliser uniquement les applications et les adresses officielles d’Algérie Poste et de SEAAL. Ne communiquez jamais le code de confirmation reçu par SMS, qui sert à valider vos opérations.

En cas de problème, le service client d’Algérie Poste ou les agences de SEAAL peuvent aider. Il est recommandé de conserver la preuve de paiement et de vérifier sa situation avant toute réclamation, afin d’éviter toute confusion. Le PLF 2027 prévoit par ailleurs un avantage fiscal pour encourager le paiement électronique.

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