Patrimoine UNESCO : après le raï, l’Algérie prépare d’autres dossiers

Il y a un mois, le raï algérien, ou plutôt « la tradition entourant ce genre musical » est entré au patrimoine immatériel de l’humanité, et l’Algérie ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le patrimoine algérien est riche, et le pays est bien décidé à inscrire plusieurs éléments de celui-ci dans la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité.

C’est dans ce contexte que les responsables œuvrent dans la préparation de plusieurs dossiers afin de les proposer pour inscription dans la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

En effet, selon Algérie Presse Service, Slimane Hachi, le directeur du centre national de recherche préhistorique, d’anthropologie et d’histoire (CNRPAH) a fait plusieurs révélations ce jeudi 15 décembre 2022 à Constantine.

Une journée avait été organisée à la maison de la culture Malek Haddad, M. Hachi dans le but de d’effectuer une étude sur l’habit traditionnel féminin « La gandoura constantinoise, identité, beauté et histoire ». C’est lors de cette même journée que le responsable a révélé que plusieurs dossiers sont « en phase de préparation pour être proposés pour inscription au patrimoine ».

Chants algériens : une prochaine proposition ?

Les chants qui reflètent la culture algérienne sont nombreux. L’Algérie compte plusieurs régions qui ont chacune une culture assez spécifique dont des chants très représentatifs de l’identité culturelle du pays.

C’est à propos de ces chants que Slimane Hachi s’est exprimé. Il a révélé que les dossiers relatifs à ces chants sont en cours de préparation pour être proposés afin d’être éventuellement inscrits dans la liste du patrimoine immatériel de UNESCO. Parmi ces chants, il faut compter les chants « Srawi », « Achouwik », « Ayay », « Malouf » et « Chaâbi assimi »…Etc.

En plus des propositions prévues individuellement par l’Algerie, le pays compte aussi faire « des propositions conjointes d’éléments communs, à l’échelle maghrébine, arabe et africaine ».

Tenue traditionnelle féminine de l’Est algérien : qu’en est-il de la proposition ?

Pour rappel, une proposition de la « Tenue traditionnelle féminine de l’Est algérien » à l’inscription dans la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité va être effectuée au courant de l’année 2023, plus précisément avant le 31 mars 2023. Afin de constituer le dossier relatif à cette proposition, une journée d’étude a été organisée à Constantine. Plusieurs spécialistes ont apporté leur expertise vis-à-vis des « aspects historique et anthropologique de la Tenue traditionnelle féminine de l’Est algérien ».

De ce fait, après cette journée organisée le 15 décembre 2022, les responsables affirment que le dossier est prêt, et qu’il ne reste que « quelques retouches ». Dans le but de rassurer les personnes s’intéressant de pré à cet aspect culturel de la nation, Slimane Hachi ajoute que la tenue de l’Est algérien « rempli les conditions exigées par l’Unesco dans ce cadre, à savoir le caractère de sa transmission de génération en génération« .