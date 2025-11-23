Patrimoine, tourisme, économie : Alger lance une nouvelle phase de rénovation urbaine

Le ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi, a effectué ce jeudi une tournée d’inspection à travers plusieurs chantiers de réhabilitation et de mise à niveau actuellement en cours dans la capitale. Cette sortie sur le terrain s’inscrit dans une démarche visant à accélérer la modernisation de la ville et à valoriser son patrimoine historique, touristique et économique.

La visite a débuté au niveau du marché de proximité d’Achour Maïdi (ex-Ampère), situé derrière la rue Didouche Mourad au cœur d’Alger-Centre. Fermé depuis trois décennies, ce marché est en pleine rénovation pour être transformé en un espace moderne, destiné à répondre aux besoins quotidiens des habitants des rues avoisinantes : Mohamed V, Krim Belkacem, Mohamed Touileb, Mokhtar Abdelatif, Mostefa El Ouali et d’autres quartiers centraux.

Selon les services de la wilaya, ce futur espace commercial participera à dynamiser l’activité économique locale et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Le wali a insisté sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux tout en respectant les délais contractuels et les normes de qualité. La tournée s’est poursuivie à Raïs Hamidou, où plusieurs sites historiques font l’objet de travaux de restauration.

Le projet phare : la restauration du Bordj Marsa El Dhebban

Le ministre-wali a ensuite inspecté le chantier du Bordj Marsa El Dhebban, un ancien fort ottoman en cours de restauration. Le projet prévoit sa reconversion en un restaurant touristique moderne tout en préservant son architecture authentique. Le site comprendra également un espace d’exposition dédié à l’histoire du fort ainsi qu’un autre consacré aux métiers artisanaux.

Mohamed Abdelnour Rabhi a donné des instructions strictes : installation d’un éclairage artistique à la fin des travaux, nettoyage du périmètre, mobilisation de moyens supplémentaires et respect strict des délais.

Réhabilitation du Casino de la Corniche : un futur complexe hôtelier

À la Corniche, le wali a inspecté les travaux de réhabilitation du célèbre Casino historique, un bâtiment de 4 355 m² surplombant la mer. Ce projet vise à transformer le site en un hôtel-restaurant doté d’une terrasse panoramique, tout en préservant sa valeur patrimoniale.

Les équipes ont reçu pour consigne de travailler en continu selon le mode 3×8 afin d’assurer une avancée rapide, sans compromettre la qualité d’exécution.

À l’issue de cette tournée, les services de la wilaya ont souligné que l’ensemble de ces projets contribuera, une fois livré, à renforcer le tourisme côtier d’Alger. Ils offriront aux habitants et aux visiteurs une expérience renouvelée, mêlant histoire, modernité et services de qualité.

