Patrimoine religieux : deux vestiges architecturaux d’Alger entrent officiellement en restauration

Restauration du patrimoine religieux : la Cathédrale du Sacré-Cœur et la mosquée Sidi Mohamed Cherif entrent en chantier sous la supervision du ministre Belmehdi.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a effectué dimanche une visite de travail à Alger pour inspecter plusieurs projets de restauration de sites religieux et historiques. Accueilli au siège de la wilaya par le ministre-wali Mohamed Abdennour Rabhi, le président de l’APW, les autorités locales ainsi que le cardinal Jean-Paul Vesco, le ministre a donné le coup d’envoi d’opérations majeures destinées à sauvegarder le patrimoine spirituel commun.

La Cathédrale du Sacré-Cœur : un symbole d’Alger en rénovation

Youcef Belmehdi et le ministre-wali Rabhi se sont rendus sur le chantier de la Cathédrale du Sacré-Cœur, un monument emblématique du centre d’Alger.

Sur place, les équipes techniques ont présenté les différentes étapes de l’opération de réhabilitation : renforcement de la structure, traitement de la façade, restauration intérieure et mise en valeur des espaces.

À l’issue de cette présentation, le ministre a donné le signal officiel pour le lancement des travaux. Cette initiative s’inscrit dans une vision nationale qui valorise le patrimoine religieux partagé et renforce le dialogue culturel. La présence du cardinal Jean-Paul Vesco a d’ailleurs souligné la dimension symbolique de cette démarche.

Mosquée Sidi Mohamed Cherif : une renaissance dans la Casbah

La visite a ensuite conduit la délégation à la Casbah haute, où se déroule la restauration complète de la mosquée Sidi Mohamed Cherif.

Ce monument, enraciné dans l’histoire d’Alger, bénéficie d’une intervention globale qui touche aussi bien la structure que les éléments décoratifs traditionnels.

Le ministre a insisté sur l’importance de protéger ces mosquées anciennes, qui témoignent du génie architectural algérien et de l’identité religieuse de la capitale.

Dans son intervention devant la presse, Youcef Belmehdi a rappelé que cette visite répond aux instructions de Tebboune. Ces instructions appellent à une prise en charge sérieuse des lieux de culte anciens, à leur restauration et à leur préservation pour les générations futures.

Le ministre a mis en avant l’engagement de l’État à poursuivre ces efforts, soulignant que la protection du patrimoine religieux reste une priorité nationale.

Stratégie globale pour la restauration des mosquées historiques

Le ministère des Affaires religieuses a reçu, ces derniers mois, plusieurs mosquées historiques entièrement restaurées dans les wilayas d’Alger et de Constantine.

Ces opérations entrent dans le cadre d’une stratégie globale visant à sauvegarder le patrimoine cultuel, à le mettre en valeur et à garantir sa transmission.

Belmehdi a affirmé que ces réalisations montrent la volonté de l’État de préserver la diversité et la richesse du patrimoine religieux, qu’il soit musulman ou chrétien.

