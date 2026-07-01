Patrimoine culturel : l’Algérie conclut un accord stratégique avec la Russie

Un protocole d’accord scientifique et technique de haute importance a été signé dans le domaine de la protection du patrimoine culturel entre l’Algérie et la Fédération de Russie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et du partenariat stratégique unissant les deux nations.

Signature en marge de la Commission mixte à Moscou

La cérémonie de signature s’est déroulée en marge des travaux de la 13ème session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, qui s’est tenue à Moscou du 24 au 26 juin 2026.

Le document a été paraphé, côté algérien, par le professeur Hamza Mohamed Chérif, directeur de l’École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels (ENCRBC). La partie russe a été représentée par la docteur Natalia Fedorovna Solovieva, directrice du Centre d’archéologie préventive, relevant de l’Institut d’histoire de la culture matérielle de l’Académie des sciences de la Fédération de Russie.

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Coopération en restauration et archéologie

Ce protocole d’accord vise principalement à activer les mécanismes de coopération scientifique et technique à travers l’échange d’expertises académiques et de terrain. Il englobe la conservation et la restauration des monuments historiques, ainsi que le développement de recherches conjointes pour la protection des biens culturels.

Le partenariat met également l’accent sur la coopération technique en matière d’archéologie préventive et de fouilles d’urgence. De plus, il ouvre de nouvelles perspectives pour la formation et le développement des compétences des étudiants et des chercheurs algériens dans cette discipline hautement spécialisée.

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Modernisation et préservation culturelle

Cette démarche concrétise la vision stratégique du ministère de la Culture et des Arts, axée sur la valorisation du patrimoine culturel national et la modernisation des établissements de formation sous sa tutelle.

En s’ouvrant aux expertises internationales de premier plan, l’Algérie entend assurer la préservation et la protection de son identité et de son histoire selon les standards scientifiques mondiaux les plus récents.

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