Patrimoine architectural : 2 immeubles de la Casbah d’Alger restaurés par des Algériens

Longtemps abandonnés, les immeubles de la Casbah d’Alger ont revêtit un voile de poussière masquant leur beauté originelle. Aujourd’hui et grâce aux efforts de jeunes entrepreneurs, 2 immeubles du vieil Alger ont été restaurés et sont flambants neufs. On peut ainsi y observer la complexité des décors utilisés avant, l’harmonie des couleurs, mais aussi, l’architecture à couper le souffle de ces bâtiments qui regorgent d’histoire.

À LIRE AUSSI : Restauration Riadh El-Feth : Mouloudji donne le coup d’envoi

Restaurant de 2 immeubles de la Casbah par deux entreprises algériennes

Il y a quelques jours, la nouvelle face de deux immeubles de la Casbah a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Les deux édifices, bâtis à l’époque coloniale ont été restaurés par l’entreprise ETB Yahiaoui Aziz et le suivi des travaux a été réalisé par le cabinet MonArt.

À LIRE AUSSI : Journée nationale de la Casbah d’Alger : patrimoine historique et architectural



Une visite officielle a été effectuée ce 13 avril, avec la participation du wali d’Alger et de différents responsables. Ainsi, les deux immeubles, sis au numéro 07 et 07 bis rue des frères Ouslimani ont subi une restauration totale pendant plusieurs semaines. Une opération menée à bien grâce au partenariat des deux cabinets spécialisés, qui se sont approprié le projet pour redonner leur splendeur d’antan à ces chefs-d’œuvre architecturaux.

Restauration d’un mausolée connu à Alger

Un autre monument restauré a été inauguré ce 16 avril dans la capitale. Il s’agit du Mausolée Sidi Abderrahmane Ben Mohamed ben Makhlouf At-Thaalibi. Datant de l’époque ottomane, ce vestige culturel est un des plus célèbres d’Alger. Situé à la Casbah, le monument a été restauré par le bureau d’études techniques MonArt également.

À LIRE AUSSI : En visite à Alger, le Youtubeur Joe Hattab conquis par la Casbah

Le cabinet ne s’est pas contenté de remettre au goût du jour le mausolée, il a par ailleurs restauré les endroits alentours, à l’image de la mosquée jouxtant le site. Des cercueils, des minarets, des lustres pittoresques, mais aussi des chambres voûtées, un décor qui reflète bien le caractère de l’époque où a été bâti ce monument historique.