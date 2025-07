Patrimoine algérien : Huit nouveaux sites en voie de classement national

Dans un effort renouvelé de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel national, le ministre de la Culture et des Arts a signé huit arrêtés ministériels portant ouverture de procédures de classement de plusieurs sites archéologiques et bâtiments historiques à haute valeur patrimoniale. Ces décisions, publiées dans le Journal officiel n°42 du 23 avril 2025, concernent des vestiges et des édifices emblématiques répartis sur diverses régions du pays.

Parmi les sites concernés figure Petra ancienne à Béjaïa, une forteresse datant des IVe et Ve siècles. Son nom latin signifie « rocher », en référence à une inscription antique découverte sur place. Ce site représente un héritage architectural d’époque tardive, entre byzantins et vandales.

Autre joyau archéologique, le site de Tébessa la déserte (wilaya de Tébessa), riche de strates historiques remontant aux civilisations numide, romaine ainsi que byzantine. Il s’agit d’un témoin rare de l’évolution urbaine et culturelle dans l’Est algérien.

Dans la wilaya de Souk Ahras, deux sites majeurs figurent également sur la liste : Kef M’Sour, haut lieu de l’art rupestre nord-africain remontant au Néolithique, et Madauros, cité numide puis romaine réputée pour ses vestiges architecturaux et culturels, notamment ses bibliothèques et ses temples antiques.

Le Sud-Ouest du pays n’est pas en reste avec Tiout (wilaya de Naâma), site saharien de gravures rupestres composé de huit scènes datant de l’époque néolithique. Une référence incontournable dans l’étude du patrimoine préhistorique saharien.

Trois universités classées pour leur valeur architecturale

Fait notable, trois institutions universitaires modernes ont été intégrées dans cette vague de classement :

Université des sciences et des technologies Houari Boumediene (USTHB) à Alger, conçue par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, symbole de l’architecture moderniste des années 1960.

à Alger, conçue par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, symbole de l’architecture moderniste des années 1960. Université Mohamed Boudiaf d’Oran , œuvre de l’architecte japonais Kenzō Tange, avec un design audacieux mêlant horizontalité et verticalité.

, œuvre de l’architecte japonais Kenzō Tange, avec un design audacieux mêlant horizontalité et verticalité. Université des frères Mentouri à Constantine, également signée Niemeyer, se distingue par une conception inspirée des outils d’écriture, illustrant l’union entre savoir, art et structure.

Une politique de sauvegarde proactive

Selon le ministère, ces décisions reflètent une volonté stratégique de préserver le patrimoine culturel matériel et d’en faire un levier de mémoire, de cohésion nationale et de développement touristique. Des mesures de protection provisoire ont d’ores et déjà été mises en œuvre en attendant le classement définitif, conformément aux lois en vigueur.

Cette démarche témoigne d’un engagement clair de l’État à faire du patrimoine un pilier de l’identité nationale et un vecteur de rayonnement culturel à l’échelle internationale.