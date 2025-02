Patrimoine algérien : Entre inspiration et « appropriation », où est la limite ?

Le patrimoine culturel algérien, d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles, est aujourd’hui l’objet d’une appropriation culturelle inquiétante. Des éléments distinctifs de ce patrimoine, tels que les vêtements, les motifs et les accessoires, sont régulièrement repris, sans reconnaissance ni collaboration.

Ce phénomène, particulièrement visible dans le monde de la mode, suscite de vifs débats. Il met en lumière un déséquilibre flagrant : tandis que le patrimoine algérien est une source d’inspiration pour certains, il est trop souvent ignoré, voire spolié, au détriment de ceux qui en sont les dépositaires légitimes.

C’est dans ce contexte que nous avons rencontré Rym Khaldi, experte en communication et passionnée par la valorisation du patrimoine du Maghreb et de l’Afrique. Ensemble, nous explorerons les enjeux de l’appropriation culturelle dans la mode, en nous penchant plus particulièrement sur le cas du patrimoine vestimentaire algérien.

Nous examinerons les risques et les opportunités liés à ce phénomène, ainsi que les pistes à explorer pour protéger et valoriser ce patrimoine exceptionnel.

Depuis quelques années, la question de l’appropriation culturelle dans la mode suscite de vifs débats. Comment la définir ?

L’appropriation culturelle, c’est lorsqu’un élément distinctif d’une culture – vêtement, motif, accessoire – est repris par une autre, souvent dominante, sans reconnaissance ni collaboration avec les artisans ou les créateurs d’origine.

Dans le monde de la mode, ce phénomène n’est pas nouveau, mais il est aujourd’hui plus visible et plus critiqué, notamment grâce aux réseaux sociaux qui permettent de documenter et de dénoncer ces pratiques.

Cette question est-elle pertinente dans le cas du patrimoine vestimentaire algérien ?

Elle l’est d’autant plus que l’Algérie possède un patrimoine vestimentaire d’une immense richesse, fruit d’un long métissage entre influences berbères, arabes, ottomanes et andalouses.

Chaque région a ses propres codes, ses propres techniques de broderie, ses propres coupes. Mais ce patrimoine est souvent méconnu à l’international et sous-exploité localement.

Lorsqu’une grande maison de couture s’en inspire sans le mentionner, cela soulève forcément des questions : est-ce une simple coïncidence, une réinterprétation légitime ou une extraction opportuniste ?

Mais la mode n’a-t-elle pas toujours fonctionné sur des échanges et des influences ?

Tout à fait. La création repose sur le dialogue entre les cultures. L’inspiration est naturelle, et aucun vêtement, aucun motif n’existe en vase clos. L’histoire de la mode est faite de rencontres, d’adaptations et d’hybridations. Vouloir sanctuariser un patrimoine sans le faire vivre serait une erreur.

Cependant, il y a une différence entre s’inspirer et s’approprier. La vraie question est : qui bénéficie de ces échanges ? Si une marque de luxe reprend des éléments issus de l’artisanat algérien sans impliquer les artisans, sans reconnaissance, sans retombées économiques pour eux, il y a un déséquilibre.

Comment trouver un équilibre entre liberté de création et respect du patrimoine ?

Plutôt que de dénoncer systématiquement, il faut structurer et valoriser notre propre industrie. L’enjeu est double :

Protéger et documenter : Certains éléments distinctifs de notre vestiaire traditionnel mériteraient une inscription au patrimoine immatériel. C’est ce qui s’est fait pour d’autres patrimoines textiles dans le monde.

: Certains éléments distinctifs de notre vestiaire traditionnel mériteraient une inscription au patrimoine immatériel. C’est ce qui s’est fait pour d’autres patrimoines textiles dans le monde. Soutenir l’artisanat et la formation : Il faut encourager la transmission des savoir-faire et offrir aux artisans des débouchés viables.

: Il faut encourager la transmission des savoir-faire et offrir aux artisans des débouchés viables. Moderniser notre propre mode : Il ne s’agit pas de figer le patrimoine, mais de l’adapter aux tendances contemporaines pour qu’il séduise aussi une nouvelle génération.

: Il ne s’agit pas de figer le patrimoine, mais de l’adapter aux tendances contemporaines pour qu’il séduise aussi une nouvelle génération. Se positionner sur la scène internationale : Plutôt que de réagir quand une marque s’inspire de notre patrimoine, pourquoi ne pas y être présents nous-mêmes ? Les défilés, les collaborations avec de grands créateurs, la création de labels algériens forts sont autant de pistes à explorer.

Avez-vous constaté une évolution des mentalités en Algérie sur ces sujets ?

Oui, particulièrement depuis le Hirak. Il y a eu une vraie prise de conscience de notre identité culturelle et une volonté de la réaffirmer. On le voit dans la mode, mais aussi dans la musique, l’art, l’artisanat.

Les jeunes créateurs algériens puisent dans nos traditions avec une approche renouvelée, moderne et assumée. Ce n’est plus seulement une question de nostalgie, mais un véritable mouvement de réappropriation.

Ce renouveau est encourageant, car il montre que notre patrimoine n’est pas seulement un vestige du passé, mais une source d’inspiration vivante pour l’avenir.

Certains dénoncent une approche trop “woke” du débat sur l’appropriation culturelle. Qu’en pensez-vous ?

Le danger, c’est de tomber dans une vision trop rigide et moralisatrice, où toute forme d’inspiration devient un vol. Il faut éviter les excès de la cancel culture, qui peut bloquer la création au lieu de l’enrichir. La culture, par nature, est en mouvement.

L’important est de trouver des solutions équitables qui permettent à chacun de bénéficier des échanges culturels.

En conclusion, quel message souhaitez-vous faire passer ?

Le débat sur l’appropriation culturelle ne doit pas être un frein à la créativité, mais un levier pour mieux structurer notre propre industrie. Plutôt que de se contenter de dénoncer, il faut agir pour que notre patrimoine soit reconnu, protégé et valorisé.

L’Algérie a tous les atouts pour faire émerger une mode qui s’exporte et s’impose avec fierté. Il est temps d’investir pleinement ce terrain, dans l’intérêt de notre culture, mais aussi de notre économie.