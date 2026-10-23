À Bruxelles, le patrimoine algérien à l’honneur lors d’un défilé de tenues traditionnelles

La diaspora algérienne en Belgique a célébré la richesse du patrimoine national à travers une manifestation culturelle organisée par l’Association des femmes algériennes en Belgique, au café culturel, littéraire et solidaire « La Kasbah », situé au cœur de Bruxelles.

Le patrimoine vestimentaire algérien était à l’honneur à Bruxelles. L’Association des femmes algériennes en Belgique a organisé une manifestation culturelle dédiée à la valorisation des traditions nationales et à la préservation de l’identité algérienne au sein de la diaspora.

Accueillie par le café « La Casbah », un espace culturel, littéraire et solidaire situé dans la capitale belge, cette initiative a alors permis de mettre en lumière plusieurs pièces emblématiques du patrimoine vestimentaire algérien, témoignant de la diversité des traditions régionales du pays.

Le haïk blanc et la blouza oranaise à l’honneur

Au cœur de cette manifestation, un défilé de tenues traditionnelles algériennes a particulièrement retenu l’attention des visiteurs. Le haïk blanc, symbole historique et culturel profondément ancré dans la mémoire collective algérienne, figurait parmi les pièces mises en avant.

Cette tenue traditionnelle, longtemps portée par les femmes dans plusieurs régions du pays, incarne une part importante de l’histoire et des coutumes algériennes. Sa présence lors de cet événement a rappelé l’importance de transmettre cet héritage aux nouvelles générations, notamment celles qui grandissent loin de leur pays d’origine.

La blouza oranaise était également à l’honneur. Avec ses couleurs éclatantes, ses broderies et ses finitions traditionnelles, cette tenue emblématique de l’Ouest algérien a illustré la richesse et la diversité du savoir-faire vestimentaire national.

Le défilé a ainsi offert aux participants un aperçu de la variété des costumes traditionnels algériens et de leur place dans la transmission de la mémoire culturelle.

Préserver l’identité algérienne à l’étranger

La manifestation a suscité l’intérêt des visiteurs et des membres de la communauté algérienne établie en Belgique. Les participants ont salué la beauté des tenues présentées ainsi que l’importance des initiatives visant à faire connaître le patrimoine national au-delà des frontières.

Au-delà de l’aspect esthétique, ce rendez-vous s’inscrit dans une démarche de préservation et de transmission du patrimoine algérien. Dans un contexte marqué par l’éloignement géographique, ce type d’événement contribue à maintenir les liens avec le pays d’origine et à sensibiliser les jeunes générations à la valeur de leur héritage culturel.

Il participe également aux efforts de promotion des traditions algériennes et de protection de leur authenticité, face aux risques d’oubli, de déformation ou d’appropriation.

« La Casbah », un espace de rencontre pour la diaspora

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités accueillies par le café « La Casbah », conçu comme un lieu de rencontre, d’échange culturel et de solidarité au cœur de Bruxelles.

À travers ses activités, cet espace entend favoriser les échanges entre les membres de la communauté algérienne et contribuer au maintien des liens avec leur pays d’origine.

Ainsi, la célébration du patrimoine vestimentaire algérien illustre ainsi le rôle que peuvent jouer les associations et les espaces culturels de la diaspora dans la transmission des traditions et la promotion de l’identité nationale à l’étranger.