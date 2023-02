Patrick Bruel et sa mère en Algérie, dit avoir vécu une double émotion

Patrick Bruel-Benguigui chanteur français est né en Algérie, plus précisément à Tlemcen en 1959 d’une famille de juifs algériens, mais qu’il a quitté le pays alors qu’il n’avait que trois ans, retourne sur ses terres natales.

Après des années à espérer revenir sur la terre qui l’a vu naitre, mais plus important encore ou sa mère l’avais mis au monde, ce fantasme, comme il l’avait dit dans une de ses interviews s’est enfin réalisé.

En effet, le mercredi 1er février a marqué le retour de l’artiste français en Algérie, pour quelques jours. Ce voyage Patrick Bruel l’a partagé avec sa mère, ou les deux ont choisi de le débuter par la ville de Tlemcen, ou ils ont pu revoir leur terre natale, la région qui avait été celle de sa mère, mais aussi ou ce dernier est né. Le vendredi 3 février, Patrick Bruel, publie sur ses comptes sur les réseaux sociaux, un message de remerciements à cette ville, pour prendre la direction d’Oran puis d’Alger.

De son voyage à Oran, sur les réseaux sociaux du chanteur, on peut voir une première photo devant un des monuments de cette ville, l’Opéra d’Oran. Mais aussi à Santa Cruz, dans une terrasse d’un café populaire de la ville, et dans un marché.

Patrick Bruel confie son émotion à propos de son voyage en Algérie au micro de RTL

Avant ce retour, Patrick Bruel avait livré une ode à son pays d’enfance, l’Algérie, dans le morceau Je reviens, son dernier album, Encore une fois, sorti il y’a quelques mois. Le chanteur de 63 ans a décidé de retourner sur sa terre natale et il partage cet émouvant retour au micro de RTL.

Un voyage très important pour lui et pour sa mère qui l’accompagne. « Immense émotion, une double émotion. D’abord, l’émotion de revenir, de respirer les parfums d’une enfance dont je ne me souviens pas », confie le chanteur à RTL.

« Et en même temps d’assister à l’émotion de ma mère qui revient sur sa terre natale et dans cette ville avec tous ses souvenirs. Je suis très très ému par ce voyage et nous sommes accueillis tellement merveilleusement. J’entends beaucoup : ‘Bienvenue chez vous' », conclut l’artiste français Patrick Bruel.