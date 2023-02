Patrick Bruel, l’artiste français, qui est née à Tlemcen, en Algérie, qu’il a quitté à l’âge de 3 ans, est revenu 60 après, et semble être séduite conquis. En effet, depuis son retour vers son pays natal, accompagné de sa mère, il ne cesse d’en parler avec beaucoup d’émotion, que ce soit sur les plateaux de télévision, ou sur ses réseaux sociaux. Et en 2 jours, l’artiste français a partagé deux vidéos de son voyage.

Sur ses comptes Twitter, Instgram et Facebook, Patrick Bruel a partagé une vidéo, le dimanche 12 février, dont les images ont été, pour la plupart, prises à Tlemcen. Ayant comme musique de fond sa chanson « Je reviens ». Bruel a tenu à préciser que ce sont « des images de son voyage inoubliable en Algérie ». On l’y voit en compagnie de sa mère dans nombre d’édifices, dont la mosquée El Mansourah.

Puis, on voit Patrick Bruel et sa mère flâner dans les rues de Tlemcen, tantôt, la serrant contre lui, tantôt lui embrassant le front. Puis, on voit le chanteur français fondre dans la foule, prendre des photos, échanger avec les gens dans la rue… Le tout, avec la chanson « Je reviens » comme fond sonore.

Dans la seconde vidéo, postée hier, le lundi 13 février, l’artiste français, et contrairement à celle d’avant, ou la majorité de la vidéo montrait la wilaya de sa terre natale, sur celle partagée en dernier, montre Patrick, à Oran, au niveau d’un marché, attablé à un café populaire, mais aussi flânant dans les rues d’Oran en prenant des photos.

Patrick Bruel exprime son étonnement du doux accueil à Tlemcen

Par ailleurs, le chanteur français, Patrick Bruel qui a fait plusieurs plateaux télévisés pour raconter son voyage en Algérie, était l’invité de Laurent Delahousse dans l’émission de France 2, 20h30 ce dimanche 12 février 2023. Au cours de l’échange, le chanteur de 63 ans est évidemment revenu sur son voyage à Tlemcen, en Algérie.

Il est revenu longuement sur l’accueil qu’ils ont reçu sa mère et lui à Tlemcen, en disant : « Je n’aurais jamais imaginé la douceur de cet accueil ». « Vous avez été étonné de l’accueil, vous étiez inquiet ? » a demandé le présentateur de s télévision. « Non, je n’étais pas inquiet, mais je n’aurais jamais imaginé un tel accueil. Je n’aurai jamais imaginé la douceur de cet accueil », a répondu le chanteur, avant de conclure sur les tendres paroles des Algériens : « Les trois mots qu’on a entendus pendant cinq jours : ‘Bienvenue chez vous, bienvenue chez toi.' »