Patrice Lumumba : Amoura s’excuse après avoir chambré le « supporter-statue » congolais

La Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025, qui se déroule actuellement au Maroc, ne cesse de surprendre, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Si la compétition a été marquée par la présence remarquée de grandes figures du football mondial, à l’image de Zinédine Zidane ou encore Kylian Mbappé, ainsi que de nombreuses célébrités, un supporter congolais a particulièrement attiré l’attention et suscité de vives réactions.

Il s’agit de Michel Kuka Mboladinga, devenu en quelques jours une véritable attraction médiatique. Ce fervent supporter de la RD Congo s’est distingué par une posture pour le moins singulière : bras levé, immobile, figé comme une statue durant les matchs des Léopards. Un geste lourd de sens, puisqu’il rend hommage à Patrice Lumumba, figure emblématique de l’indépendance congolaise. Cette attitude symbolique, empreinte de respect et de mémoire, a été largement relayée sur les réseaux sociaux et saluée par de nombreux observateurs.

Polémique lors du match Algérie – RD Congo

Cependant, lors du match ayant opposé l’Algérie à la RD Congo, remporté par les Verts (1-0), une scène survenue après le coup de sifflet final a rapidement fait polémique. Mohamed-Amine Amoura, visiblement euphorique après la qualification algérienne, a chambré le célèbre supporter congolais. Sur la pelouse, l’attaquant algérien s’est même allongé au sol, mimant une posture de repos, laissant entendre sur le ton de la plaisanterie que le supporter pouvait enfin se détendre. Une séquence captée par les caméras et aussitôt devenue virale.

Si certains y ont vu une simple taquinerie dans un esprit bon enfant, d’autres ont dénoncé un manque de respect, notamment en raison de la symbolique forte associée à la posture de Michel Kuka Mboladinga. Face à l’ampleur de la controverse, Mohamed-Amine Amoura n’a pas tardé à réagir.

Excuses de Mohamed-Amine Amoura

Cet après-midi, l’attaquant de Wolfsburg a tenu à présenter ses excuses via les réseaux sociaux, en apportant des explications claires sur son geste. « Je tiens à préciser une chose : à ce moment-là, je n’étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole présent dans la tribune. J’ai simplement voulu chambrer, dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit », a-t-il expliqué. L’international algérien a également tenu à exprimer son respect envers la RD Congo et son équipe, ajoutant : « Franchement, je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils se qualifieront pour la Coupe du monde. Si mon attitude a pu être mal comprise, je le regrette sincèrement ».

Par ce message apaisant, Amoura a cherché à désamorcer la polémique et à réaffirmer les valeurs de respect et de fair-play chères au football africain. Une affaire qui rappelle que, dans une compétition aussi médiatisée que la CAN, le moindre geste peut rapidement prendre une ampleur inattendue.