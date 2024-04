Patrice Beaumelle s’est-il converti à l’islam ? le Français fustige la presse

L’entraineur du MC Alger, Patrice Beaumelle, s’est-il converti à l’islam ? C’est la question que se posent les supporters algériens. Le concerné a certes réagi, mais il n’a ni confirmé ni infirmé, se contentant juste d’exprimer sa déception contre ceux qui ont fait circuler l’information.

L’information a été annoncée en premier par le journaliste Mohamed Lekhal, qui est proche du MCA. L’entraineur du Mouloudia, Patrice Beaumelle, s’est converti à l’islam. Son vécu en Algérie pendant un an et demi, mais avant au Maroc entre 2016 et 2019, lui a permis de découvrir la religion islamique, avant de décider de l’embrasser.

Selon d’autres informations, la conversion du technicien français de 45 ans à l’islam ne date pas d’aujourd’hui. En effet, il s’est converti à l’islam depuis quelques mois dans une mosquée à Alger. Il a même fait carême avec ses joueurs.

Beaumelle réagit, mais sans confirmer, ni infirmer

Le moins que l’on puisse dire, est que l’information s’est répandue comme une trainée de poudre depuis la soirée d’hier. De quoi susciter la réaction du concerné. Seulement, ce dernier n’a ni confirmer, ni infirmer. Il s’est juste contenté d’exprimer sa déception contre ceux qui ont fait circuler l’information.

« Bonsoir chers amis, je pense que personne n’a donné cette information que moi. Franchement, c’est un manque de respect de publier de telles informations comme ça. S’il y a quelqu’un qui doit révéler une telle information, c’est moi, et pas d’autre », a-t-il confié, dans un enregistrement vocal publié sur les réseaux sociaux.

Selon des indiscrétions, l’ancien adjoint d’Hervé Renard se serait converti à l’islam. Seulement, il préfère annoncer la bonne nouvelle au terme de la saison en cours, soit après avoir remporté le titre du championnat avec le Mouloudia et éventuellement la Coupe d’Algérie.

Apparemment, Patrice Beaumelle serait sur les traces de son compatriote et l’ex-entraineur du MCA, François Bracci. Ce dernier, s’était converti à l’islam au terme de la saison 2009/2010, après avoir remporté le titre du championnat avec le Doyen.