Patrice Beaumelle quitte le MC Alger (officiel)

Entre Patrice Beaumelle et le MC Alger, c’est fini ! Un divorce à l’amiable a été acté ce matin. Le technicien français quitte le Doyen après une expérience qui a duré un an et demi.

Champion en titre de la saison écoulée, le MC Alger a réalisé des contre-performances depuis l’entame de l’actuel exercice. L’entraineur Patrice Beaumelle était sur un siège éjectable depuis des semaines, mais la dernière défaite concédée face à Al-Hilal du Soudan, en Ligue des champions africaine, a scellé définitivement son avenir.

En effet, le technicien français de 46 ans a été convoqué par le président du club, Mohamed-Hakim Hadj Redjem, pour négocier une séparation à l’amiable. Les deux parties ont trouvé un accord et le divorce a été acté ce matin.

« La direction du Mouloudia club d’Alger a exprimé aujourd’hui ses sincères remerciements à M. Patrice Amir Beaumelle entraîneur de l’équipe première, suite à la résiliation de son contrat à l’amiable dans un cadre de respect mutuel entre les deux parties », a annoncé le Mouloudia dans un communiqué officiel.

La direction mouloudéenne exprime sa gratitude envers Beaumelle

La direction du club algérois a exprimé sa grande gratitude envers son désormais ex-entraineur, qui a accompli un énorme travail depuis qu’il a pris la tête de la barre technique du Mouloudia en été 2023. « La direction du “Doyen”, sous la présidence de M. Mohamed-Hakim Hadj Redjem, a salué le travail accompli par M. Beaumelle à la tête du staff technique du club ainsi que sa contribution effective, avec son staff et qui a permis au club de remporter le titre de champion d’Algérie saison 2024/2025 et de disputer la finale de la Coupe d’Algérie 2024. Il est à rappeler que pour sa première saison au club, M. Beaumelle avait atteint l’objectif qui lui a été assigné. Il a dirigé 65 rencontres officielles à la tête du MCA. Son bilan est 36 victoires, 19 nuls et 10 défaites, et ce, en 20 mois », ajoute le communiqué.

« L’administration du MCA a également souligné son comportement exemplaire envers les différentes composantes du club, son attachement et son dévouement durant les vingt mois passés au sein de la maison Mouloudéenne. La direction souhaite à Amir plein de succès et de réussite dans sa prochaine expérience d’entraîneur. Au revoir coach et merci pour tout ! », conclut le communiqué.

Qui pour succéder à Beaumelle ?

Maintenant que le départ de Patrice Beaumelle a été officialisé, la direction mouloudéenne devra s’activer pour trouver son successeur. Le poste d’entraineur en chef ne devra pas rester vacant pour autant, vu les importants matchs qui attendent l’équipe pour la suite du parcours.

Une chose est sûre, le président Mohamed-Hakim Hadj-Redjem veut un entraineur de renom. Il y a quelques semaines, le nom de l’ex-sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a été annoncé comme potentiel successeur à Beaumelle. Le président du Mouloudia et le technicien sénégalais de 48 ans devrait relancer les pourparlers. On en saura davantage dans les heures à venir…