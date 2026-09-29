TasteAtlas dévoile son classement : l’Algérie place 3 pâtisseries dans le Top 20 mondial

Quelle est la meilleure pâtisserie aux amandes au monde ? Selon le dernier classement de TasteAtlas, la réponse se trouve en Algérie ! Sacrée numéro un mondial devant une centaine de spécialités internationales, une douceur traditionnelle algérienne décroche la première place du podium. Et ce n’est pas tout : deux autres trésors de la gastronomie algérienne se hissent également dans le top 20 global.

La cuisine algérienne s’impose de nouveau à l’international ! Le célèbre guide culinaire TasteAtlas a mis à l’honneur le savoir-faire traditionnel du pays en hissant trois pâtisseries algériennes dans son tout dernier classement mondial.

Pour garantir un résultat impartial, TasteAtlas s’appuie sur les notes de son public en appliquant un système de vérification rigoureux. Ce dispositif écarte les faux comptes, les robots et les votes communautaires pour ne comptabiliser que les avis certifiés légitimes.

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Le Makrout El Louz sacré meilleure spécialité aux amandes au monde par TasteAtlas

Le makrout el louz domine le top 100 des spécialités aux amandes. Ce gâteau traditionnel algérien sans farine, composé d’amandes, de sucre, d’œufs et d’une touche d’eau de fleur d’oranger, décroche la première place du classement.

Une fois légèrement dorées au four, ces douceurs sont généreusement enrobées de sucre glace jusqu’à être parfaitement recouvertes. Pour une dégustation optimale, savourez-les accompagnées d’une tasse de thé ou de café.

Par ailleurs, le Kalb El Louz s’offre une place dans le Top 10 mondial ! Classé 9ᵉ avec une superbe note de 4,0/5, ce délicieux gâteau algérien à la semoule et aux amandes moulues remet la gastronomie locale sur le devant de la scène internationale. Un incontournable de nos tables, notamment durant le Ramadan.

Délicatement parfumé à la cannelle, à la vanille, à la cardamome et à l’eau de fleur d’oranger, le kalb el louz est imbibé d’un sirop généreux dès sa sortie du four pour lui offrir toute sa douceur. Le guide culinaire rappelle d’ailleurs ses déclinaisons régionales : il est connu sous le nom de « chamia » dans l’Ouest algérien et de « h’rissa » dans l’Est.

Les douceurs algériennes rivalisent avec les plus grands classiques internationaux

Le mkhabez s’illustre lui aussi à la 12ᵉ place du classement mondial, décrochant l’excellente note de 4,0/5. Confectionnée à partir de fruits à coque (principalement des amandes), de sucre, d’œufs et d’arômes, cette douceur traditionnelle est ensuite découpée en élégantes petites pièces gourmandes.

Malgré une recette accessible, sa finition demande de la précision : la pâtisserie cuite est délicatement nappée et ornée d’un glaçage royal.

Face à une concurrence internationale redoutable, les pâtisseries traditionnelles algériennes ont su tirer leur épingle du jeu dans ce classement TasteAtlas. Elles devancent ainsi de grands classiques de la gastronomie italienne, grecque, turque ou encore moyen-orientale.

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