Patients Covid-19 : « L’oxygène n’est pas la seule solution », Benbouzid

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid s’est exprimé ce lundi 2 août 2021 sur la situation épidémiologique liée à la propagation du coronavirus, notamment le variant Delta, durant les dernières 72 heures.

Concernant le point de l’oxygène médical, le premier responsable du secteur sanitaire en Algérie a d’emblée précisé « qu’il n’y a pas de pénurie et ce qui se passe est dû à la forte demande sur cette matière vitale ». À ce propos, il affirme l’oxygène n’est pas la seule solution de guérison et que certains patients sont morts à cause de son administration.

« L’oxygène n’est pas la seule solution, à laquelle tout le monde doit recourir. En effet, même les publications médicales préconisent de respecter les recommandations sanitaires lors de son utilisation », a-t-il déclaré.

Lorsqu’un patient a besoin d’oxygène, continue l’intervenant, « nous le lui donnons, mais malheureusement certains patients décèdent même avec de l’oxygène, cela affecte gravement leur organisme ».

Situation épidémiologique : la note d’espoir de Benbouzid

Lors du lancement d’une campagne de vaccination au profit des travailleurs, le ministre a affirmé que le nombre de contaminations au coronavirus a nettement baissé durant les dernières 72 heures. « Nous avons constaté une baisse des cas de contamination au coronavirus durant les dernières 72 heures. Un certain nombre de malades ont guéri et quitté les hôpitaux. La pression sur les lits de réanimation a également diminué », a-t-il déclaré.

Dans le même sillage, le ministre ajoute que « les hôpitaux ont été renforcés avec des lits supplémentaires pour prendre en charge les patients Covid-19 », réitérant à l’occasion que « la seule solution pour surmonter la crise épidémiologique est le strict respect des mesures préventives ».

Revenant sur la situation épidémiologique, Benbouzid déclaré que « le variant Delta nous a pris par surprise en un laps de temps très court ». Selon lui, il faut mieux s’organiser et se préparer en prévision de toute autre vague dans l’avenir, notamment au vu de la quatrième vague qui touche plusieurs pays dans le monde.