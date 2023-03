Passport Index 2023 : l’Algérie grimpe au classement

Le cabinet spécialisé Henley & partners vient de mettre à jour son classement des passeports les plus puissants dans le monde. Encore une fois, le passeport algérien gagne des points qui lui permet de gagner des places sur ce nouveau classement de Henley.

En effet, ce nouveau classement a élu le passeport des Émirats arabes unis comme le plus puissant dans le monde avec un score de mobilité de 181 points. Dans la 2e place de ce classement, se positionne la Suède, l’Allemagne, la Finlande, Luxembourg, l’Espagne, la France, l’Italie, la Suisse et la Corée du Sud.

Les passeports les plus puissants au monde : quel classement pour l’Algérie

Le rapport « passeport index » d’henley & partners classe le passeport algérien dans la 78e place des documents les plus puissants. Et ce grâce à un score de mobilité estimé à 64 points. Il gagne ainsi de nombreuses places par rapport à la dernière mise à jour de ce classement, dans lequel il se place dans 90e position. Pour rappel, en 2022, le passeport vert occupe la 92e position et la 96e place en 2021.

Les détenteurs du passeport algérien ont accès à 19 pays sans visas. Notamment, Cambodge, Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Les Îles Cook, Micronésie, Niué, Dominique, Haiti, Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Mais aussi, Oman, Syrie, L’Équateur, Bénin, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Maroc, Tunisie, Sénégal.

Le passeport algérien offre également la possibilité de voyager avec un visa à l’arrivée vers 48 pays. À savoir : le Macao, les Maldives, Népal, Iran, Jordanie, Liban, Yémen, Palau, Le Samoa et les Tuvalu, Bolivie, Nicaragua, Tadjikistan, Timor-Leste. Cette liste se poursuit avec le Cap-Vert, les Comores, L’Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Madagascar. Et, l’Île-Maurice, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zimbabwe.

Par ailleurs, les voyageurs possédant le passeport algérien peuvent voyager vers Siri-Lanka et la Côte d’Ivoire avec seulement une autorisation de voyage électronique.

| À LIRE AUSSI :

>> Passport index 2022 : le passeport algérien gagne 4 places

>> Octroi des visas à l’arrivée en Algérie : 24 wilayas concernées