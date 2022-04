Passport index 2022 : le passeport algérien gagne 4 places

Voir du pays, explorer d’autres cieux et découvrir le monde n’est pas donné à tout le monde. Franchir les frontières se fait plus ou moins facilement selon sa nationalité et les algériens ne sont malheureusement pas les mieux lotis.

En effet, selon le dernier classement du Henley Passport Index 2022 élaboré sur sa base « voyager sans visa –un outil standard de référence – » l’Algérie gagne quatre places et se positionne désormais à la 92ème place au niveau mondial, sur un total de 199 pays. Cela lui donne accès à 52 destinations sans visa seulement, contre 57 pays sans visa dans le classement précédent .

À signaler que le passeport algérien a perdu plus de 20 places en 15 ans. En effet, en 2006 le classement du document vert algérien était de 73 à l’échelle mondiale. Les différentes crises sociales et économiques, ainsi que la chute des prix du pétrole en 2014, l’ont fait considérablement baisser.

Le passeport vert est à la 9éme place côté arabe et à la 36éme position en Afrique. Ainsi, il gagne 4 places par rapport à l’année 2020, loin derrière les voisins tunisiens qui sont à la 72e position ou encore les Marocains classés 69e.

Le Japon et le Singapour en tête, l’Afghanistan dernier de la liste

À l’échelle mondiale, le Japon arrive en tête du classement pour la 6e année consécutive avec un accès sans visa à 192 pays, partageant ainsi le podium avec Singapour. L’Allemagne et la Corée du Sud étant toujours classée 2ᵉ au rang mondial, avec 190 pays sans visa, devant la Finlande, l’Italie, le Luxembourg et l’Espagne.

Le Yémen (33), le Pakistan (31), la Syrie (29), l’Iraq (28) et l’Afghanistan (26) figurent en queue de liste pour ce classement.

Liste des pays ouverts aux Algériens sans visa

Voici la liste des 52 destinations ouvertes aux Algériens, sans visa, e-visa ou visa automatisé à l’arrivée en 2022 :