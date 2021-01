Passport Index 2021 : Le Nouveau classement du passeport Algérien

Le Passport index est un outil en ligne qui permet aux voyageurs de trouver plusieurs informations relatives aux passeports, mais aussi de comparer ces derniers et de les classer. Le classement de Passport Index est l’un des deux classements de passeports les plus reconnus au monde, dans lequel le passeport algérien a eu droit à une place peu enviable.

Suite à la dernière mise à jour effectuée dans le classement Henley & Partners, voilà que c’est au tour de Passport Index de mettre un peu d’ordre dans ses calculs. En effet, ce nouveau classement qui prend en considération 193 pays à travers le monde, et qui les classe sur 77 rangs, a donné une place tout en bas de la liste au passeport Algérien qui se trouvent encore une fois derrière les deux passeports Marocain et Tunisien.

Encore une mauvaise place

Suite au classement de Henley & Partners qui a classé le passeport algérien à la 92e place parmi 110 pays, voilà que le Passport Index vient lui attribuer le 61ᵉ rang sur les 77 que compte le classement, ce qui ne le rend guère dans une meilleure position comparé au classement de Henley & Partners.

En effet, et comme expliqué plus haut, le classement de Passport index classe 193 pays dans 77 rangs, en se basant sur la liberté de mouvement et sur les nombre de destinations sans visas que peut offrir le passeport en question à son détenteur. En ce qui concerne le passeport algérien, il a pu obtenir 52 point, vu qu’il garantit l’accès sans visa à seulement 14 pays à travers le monde, tandis que 38 autre pays demandent un visa à l’arrivée. Pour les 146 pays restants, le détenteur du passeport algérien devra obtenir un visa avant d’aller les visiter.

Les autres pays du monde

Le passeport algérien est en outre classé 5ᵉ entre les six pays qui partagent le 61ᵉ rang, et qui sont le Bénin, les Philippines, l’Inde, le Gabon et le Bhoutan. D’ailleurs le Bhoutan seul dispose de 12 pays accessibles sans visa, soit moins que l’Algérie.

Suite à cet énième mauvais classement, le passeport algérien se retrouve encore une fois derrière les passeports Tunisien et Marocain, le premier avait en effet été classé au 50ᵉ rang, tandis que le deuxième est classé au 56ᵉ.

Le passeport Algérien est moins bien classé que celui de pays africains comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Mozambique, le Zimbabwe, et de pays arabe comme Oman, l’Arabie Saoudite ou le Koweït.

La première place revient à l’Allemagne dans cette version de l’année 2021 du classement du Passport Index, elle est classée seule au premier rang, suivie par la Suède puis par la Finlande. La France est classée au quatrième rang, loin derrière l’Espagne qui fait partie du deuxième rang.