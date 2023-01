Passible de prison, la GN avertit les conducteurs de cette infraction

Le code de la route est régit par plusieurs règles toutes très importantes, mais certains ajustement de de nouvelles mesures peuvent être prises par les autorités s’ils en voient la nécessité.

Selon le média arabophone Ennahar, une nouvelle amende a été instauré par les responsables, allant jusqu’à 16000 DA. Cette amende concernera la musique dont le volume est souvent trop élevé. Ce sera donc conformément à l’article de loi 442 du code pénale, «qu’une amende allant de 8000 à 16000 Da » va être reçue pour toute personne enfreignant cette consigne. De plus, l’individu risque 10 jours de prison.

Pourquoi les autorités prennent une telle mesure ?

Bien évidement cette disposition a été prise dans le but de protéger le conducteur, à savoir que selon les forces de l’ordre, celle-ci l’empêcherait d’être réactif dans certains cas.

En effet, d’après les études faites, cela augmente les risques. Le conducteur a donc du mal à freiner assez vite ou à éviter les obstacles sur la route. De plus, les personnes qui écoutaient de la musique forte ont également mis 20 % de temps en plus à accomplir leurs tâches mentales et physiques que celles qui n’écoutaient pas de musique forte, ce qui mets l’accent sur les effets de celle-ci.

Accidents de la route : bilan de la semaine

Chaque semaine, le bilan des services de la Sûreté nationale concernant les accidents de la route à travers le territoire national est communique par Algerie Presse Service.

Dans le semaine du 27 décembre 2022 au 02 janvier, il y a eu 323 accidents de la route en Algerie. Suite à ces accidents, ce n’est pas moins de neuf personnes qui sont mortes et 367 autres qui ont été blessées.

En comparaison à la semaine précédente, le nombre d’accidents a augmenté de 35, celui des blessés de 56 et celui des décès n’a pas bougé.