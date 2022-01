Harraga : la police espagnole fait tomber un passeur algérien

En 2021, nous avons vu et entendu des chiffres hallucinants de harragas algériens ayant pris le large et son danger. D’autres chiffres nous ont fait frémir, ceux des morts et des perdus, dont on entendra probablement plus jamais parler.

Alors qu’on essaye d’endiguer ce phénomène, d’autres tentent de le maintenir en faisant de la harga un business, il s’agit des passeurs. La police d’Ibiza en Espagne a arrêté un passeur algérien de 36 ans, qui a été condamné après avoir transporté des harragas. Le journal espagnol Periodico de Ibiza, explique comment s’est faite l’arrestation de deux groupes différents, des Algériens et des Guinéens y étaient avec leurs familles dans un danger mortifère.

Les services compétents ont ouvert une enquête suite à cette arrestation, et les révélations sont effectivement choquantes. Ce passeur a conduit à bord d’une embarcation plusieurs individus (15 personnes), dans l’insécurité absolue.

La Harga, le nouveau business rentable

L’Algérien avait donné des inscriptions aux migrants clandestins, leur expliquant de se séparer à l’arrivée et de ne pas le mentionner, ni dire qu’il était chargé de les conduire. Sachant que ces individus, ont déclaré avoir payer 600 euros à une autre personne qui est restée en Algérie. .

On voit de plus en plus de passeurs se réjouir des sommes astronomiques qu’ils gagnent, au détriment de la sécurité et parfois même de la vie des autres. Ils transportent une multitude de migrants clandestins, à bord d’embarcation dénuée de tout élément pouvant assurer leur sécurité comme un simple gilet de sauvetage.

Ces derniers sont souvent arrêtés et condamnés à plusieurs années de prison pour mise en danger de la vie d’autrui, en plus des sommes colossales et illégales qu’ils exigent, profitant de la faiblesse des autres.