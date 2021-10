Passeports : un réseau de trafiquants algériens démantelé en Espagne

La communauté algérienne à l’étranger est établit dans différents pays du monde, plus particulièrement en Europe. Tandis que certains Algériens occupent des posts de travail importants, en médecine, biologie ou en ingénierie, d’autres préfèrent constituer des bandes criminelles et de malfaiteurs.

Outre l’Hexagone, l’Espagne a enregistré aussi des activités criminelles menées par des ressortissants algériens. Comme c’était le cas récemment à Barcelone ou la police a réussi à mettre la main sur des Algériens impliqués dans une affaire de trafic de faux papiers européens.

En effet, des médias espagnols ont rapporté qu’un réseau de trafic de papiers d’identité a été démantelé grâce à une collaboration de la police espagnole avec Europol et la Garde urbaine de Barcelone. Il s’agit d’une organisation spécialisée dans le vol, la vente et la falsification de cartes d’identité et de passeports.

Des Algériens à la tête de l’organisation

Ce réseau de trafic, dirigé par des ressortissants algériens est installé à Ciutat Vella, à Barcelone. Il procède à des opérations de vols effectués dans les rues de la ville, et ce, avec l’aide d’un nombre important d’adolescent.

Les documents volés sont des pièces d’identités et des passeports étrangers.

Ces documents sont revendus par la suite dans différents pays, selon la demande. La perquisition de trois maisons à Barcelone a permis à la police de récupérer environ 2000 cartes d’identité et de passeports appartenant à des européens notamment espagnols et français.

L’enquête ayant abouti à démanteler ce réseau de trafic remonte au début de l’année 2021. Après plusieurs mois, la police a réussi à mettre la main sur un colis en partance vers la Grèce, dans lequel se trouvait une centaine de documents. Ainsi, trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire, en attendant la poursuite de l’enquête en dehors des frontières espagnoles.