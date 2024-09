Passeports les plus puissants : l’Algérie dans le top 3 maghrébin

L’organisation passeport Index a dévoilé son nouveau classement des passeports du monde, révélant la puissance de chaque document de voyage. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur le nombre de destinations accessibles sans visa.

Pour l’année 2024, le passeport algérien pointe, comme l’année précédente à la 81e position, avec un score de mobilité de 67. Il ressort en outre, que le passeport vert partage ce rang avec les passeports du Togo, du Sénégal et de la Sierra Leone.

Les éléments montrent que le passeport algérien permet d’accéder sans visa à 24 pays. Parmi eux figurent la Dominique, l’Equateur, le Benin, la Gambie, le Maroc la Tunisie, la Malaisie, l’Indonésie…De plus, les détenteurs du passeport algérien bénéficient de l’accès à 43 pays supplémentaires à travers le système du visa à l’arrivée. Ils peuvent aussi voyager vers quatre pays avec un visa électronique, comprenant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Congo, et la Guinée équatoriale.

Le passeport algérien au 3e rang maghrébin

Dans le contexte maghrébin, le passeport vert se classe au 3e rang, derrière ceux du Maroc et de la Tunisie. Le Maroc occupe la 67e place avec un score de mobilité de 83. Ce passeport permet aussi à ses détenteurs d’accéder à 38 pays sans visa. Tandis que le passeport tunisien se trouve à la 69e place avec un score de mobilité de 80. Les tunisiens peuvent accéder à 35 pays sans visa et à 40 avec un visa à l’arrivée.

Quant à la Mauritanie et la Libye, elles se positionnent respectivement à la 83e et 94e place, avec des scores de mobilité de 65 et 52.

Passeports les plus puissants: Pas d’évolution pour l’Algérie

Comparé à 2023, le passeport algérien reste stable à la même 81e place. En revanche, en 2022, il avait atteint la 75e position, ce qui indique une baisse notable de sa puissance au cours des deux dernières années. Il est important de noter que 131 pays imposent une exigence de visa classique pour les voyageurs algériens.

Ainsi, malgré une large autorité de déplacement pour les Algériens, les possibilités restent restreintes.

Voici les passeports les plus puissants en 2024

Les Émirats Arabes Unis se hissent à la première place du classement mondial, avec un score de mobilité exceptionnel de 179. Les détenteurs du passeport émirati bénéficient d’un accès sans visa à 134 pays. Ils ont par ailleurs la possibilité de voyager dans 45 autres pays avec un visa à l’entrée. Seuls 19 pays exigent un visa pour les citoyens des Émirats. Ce classement témoigne de la puissance croissante des passeports émiratis sur la scène internationale. Ce pays se positionne ainsi comme un acteur principal de la mobilité mondiale.

L’Espagne et la France suivent de près. Elles occupent respectivement la 2e et la 3e position, ave des scores de mobilité de 178 et 177.

Le Passeport Index se spécialise dans l’évaluation des passeports du monde entier en fonction de leur puissance et de la liberté de circulation. Fondé en 2013, cet indice fournit des données précises et actualisées sur les exigences de visa des différents pays. Son objectif est de classer les passeports en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa.